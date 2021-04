Cuca elogia Atlético-MG na vitória sobre o América: “Grande partida”

O Atlético-MG venceu o América-MG, por 3 a 1, neste domingo (4), no Mineirão, e se isolou novamente na liderança do Campeonato Mineiro. Em entrevista após a partida, o técnico Cuca definiu a tarde como perfeita.

“Hoje foi um grande jogo, gostoso, bonito, bem jogado, cada equipe dentro do seu propósito. Quem assistiu, gostou muito. Fizemos uma grande partida, precisávamos fazer um grande jogo” disse Cuca.

Para a partida, o treinador promoveu algumas mudanças na equipe titular. Eduardo Sasha, Guga, Igor Rabello, Savarino começaram entre os onze. Cuca explicou a decisão.

“Eu aproveitei para fazer alguns testes, até para fazer uma avaliação, abrir uma competitividade interna, coisa que nos faz crescer. Nós entramos com uma equipe leve, que rodou muito bem a bola, teve uma posse de bola grande, no primeiro tempo, principalmente. Fez um grande jogo, dominou mais as ações da partida”.

O Galo saiu na frente, ainda no primeiro tempo, mas sofreu o empate no início da segunda etapa. Na sequência, o comandante do Atlético-MG fez modificações e a equipe chegou ao segundo gol.

“No segundo tempo, o América voltou melhor, mudou a forma de jogar, com dois atacantes por dentro. Encontramos um pouco mais de dificuldades. Tivemos que remontar. Então, o jogo foi bom para tudo. Para testar a parte emocional também, jogando bem, tomar o gol, e ter que buscar o ataque, sem abrir mão de posicionamento correto” encerrou.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos 18 pontos e segue na liderança do Campeonato Mineiro, agora novamente isolado. O próximo compromisso do Galo é contra o Pouso Alegre, na quarta-feira (7). O duelo, válido pela oitava rodada do Estadual, será no Mineirão, às 16h.