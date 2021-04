Keno brilha, e Atlético-MG bate mistão do Palmeiras no Mineirão

E acabou o Brasileirão! Pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, o Atlético Mineiro bateu o Palmeiras no Mineirão na última quinta-feira (25) com gols de Jair e Eduardo Sasha.

Com o resultado o Atlético se manteve na terceira colocação, chegando aos 68 pontos. Já o Palmeiras ficou na sétima posição, com 58.

Escalações

O Atlético foi a campo com o que tinha de melhor, mas com algumas novidades por parte de Desio. A primeira linha tinha Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Arana.

A segunda vinha com Savarino, Jair, Zaracho e Allan. No ataque tinha Marrony e Diego Tardelli, esse de volta após um longo tempo parado por lesão.

O Palmeiras de Abel Ferreira vinha completamente modificado, com muitas novidades. No gol estava Vinicius. Na primeira linha tinha Breno Lopes, Kuscevic, Renan e Vanderlan.

No meio de campo estava Zé Rafael, Scarpa, Lucas Lima e Esteves. E no ataque Wesley voltava a ser titular, ao lado de Gabriel Silva.

A partida

A primeira etapa teve sua grande chance de emoção apenas aos 41 minutos, quando Wesley foi lançado na área e bateu no canto esquerdo de Everson, que espalmou antes de a bola explodir na trave. Na resposta Tardelli recebeu na área e bateu forte, mas Vinicius colocou para escanteio.

Na segunda etapa o Atlético voltou melhor e chegando com mais perigo. Aos dois Marrony bateu em cima de Vinicius. Aos cinco Keno cruzou para Hyoran cabecear para fora, pelo lado direito do goleiro. E aos sete Arana invadiu a área e bateu cruzado, mas mandou para fora.

O Atlético pressionou até conseguir abrir o placar com Jair. Keno recebeu na esquerda e foi travado, ficando com o rebote e cruzando na cabeça de Jair, que colocou para o fundo das redes!

10 minutos depois Keno recebeu na esquerda mais uma vez e cruzou para Sasha desviar para o gol, ampliando o placar no Mineirão.

O Atlético fez valer a pressão de 52% de posse de bola com 19 finalizações, acertando oito delas, contra nove palmeirenses, que acertou quatro.

Próximos jogos e classificação

Os dois times voltam a campo no domingo (28). O Galo às 18h15, quando encara a URT pelo Campeonato Mineiro. Já o Verdão entra em campo às 16h, enfrentando o Grêmio pela final da Copa do Brasil.