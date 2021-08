Na Arena, Grêmio e Flamengo começam confronto nas quartas da Copa do Brasil

Grêmio e Flamengo medem forças nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o duelo marca o reencontro do técnico Renato Gaúcho com o Tricolor e do lateral-direito Rafinha com o Rubro-Negro.

Maior ídolo do clube, Renato passou cinco anos no Grêmio, onde atingiu o topo de sua carreira como treinador ao conquistar a Libertadores de 2017. No Flamengo desde julho, sua campanha agrada a torcida já que soma 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota nas 12 partidas disputadas até o momento.

Do outro lado, Rafinha também já sentiu o gostinho de ser campeão da Libertadores — em 2019 pelo Flamengo. O lateral chegou ao Grêmio no início de 2021. Começou no Sul como reserva, porém foi destaque contra o Bahia, no último sábado, dando uma assistência.

Além dos reencontros, o jogo entre Grêmio e Flamengo é interessante porque marca o embate de uma equipe em ascenção na temporada — o Flamengo — contra um time ainda instável no ano — o Grêmio. Mas, na Copa do Brasil não há gol qualificado fora de casa, o que deixa o confronto um pouco mais aberto. Vale lembrar que o duelo de volta acontece na próxima quarta-feira (1º), no Maracanã.

Como chega o Grêmio

No Grêmio de Felipão, Vanderson volta para a lateral direita, enquanto Rafinha será novamente improvisado na esquerda. Thiago Santos retorna após cumprir suspensão e forma trio no meio de campo com Lucas Silva e Villasanti. Geromel foi relacionado, mas deve começar no banco por conta de um desconforto muscular — Rodrigues fecha a zaga com Kannemann. Ferreira volta de lesão e Campaz, novo reforço, já foi registrado no BID — esses dois começam na reserva.

Como chega o Flamengo

No lado do Flamengo, o meia Andreas Pereira, recém-contratado, é a grande novidade para a partida. Ele foi apresentado na segunda-feira, já treinou com o elenco e está relacionado para o jogo no Sul, mas deve iniciar no banco de reservas. Arrascaeta, Isla, Bruno Henrique e Willian Arão, que desfalcaram o Flamengo no fim de semana contra o Ceará, estão de volta e reforçam o time de Renato.

Arbitragem

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli

Assistente 2: Evandro de Melo Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.