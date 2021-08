Celta de Vigo oficializa contratação de Thiago Galhardo

O Celta de Vigo anunciou nesta quarta-feira (25), a contratação de Thiago Galhardo. O jogador foi emprestado pelo Internacional até o final da temporada, com opção de compra. É a primeira experiência do atacante, de 32 anos na Europa, que fora do Brasil apenas representou os japoneses do Albirex Niigata.

Na nota de anúncio, os espanhóis citam que o jogador voltará a trabalhar com o técnico Eduardo Coudet, com quem viveu sua melhor fase. Na temporada passada, quase todos os 23 gols marcados por Thiago Galhardo foram sob comando do argentino.

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🚨 Thiago Galhardo, nova fichaxe para a dianteira celeste. Bem-vindo, Thiago!



📝 O brasileiro chega cedido polo @SCInternacional ata fin de tempada con opción de compra.#BenvidoGalhardo #RCCelta — RC Celta (@RCCelta) August 25, 2021

Apesar dos bons números, Galhardo atuou pouco pelo Inter nesta temporada. Atualmente, era o segundo reserva, atrás de Yuri, titular, e Paolo Guerrero. O último gol anotado ocorreu na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, em 18 de julho. No entanto, errou o pênalti decisivo na eliminação para o Olimpia nas oitavas de final da Libertadores.

O Inter recebe 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões na cotação atual) por ceder o jogador, que parte com cláusula de compra de direitos estabelecida em contrato