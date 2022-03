El Clásico embala rodada da Women's Champions League

Pela primeira vez na história, Real Madrid e Barcelona se enfrentaram pela Women's Champions League. De um lado, as blaugranas chegam como as atuais campeãs do torneio, contra as estreantes da capital da Espanha. A bola rola às 17h (horário de Brasília), desta terça-feira (22), no estádio Alfredo di Stéfano, em Madri. O jogo de volta, no Camp Nou, em Barcelona, acontece no dia 30 de março.

Em campo, apesar de ser apenas o jogo de ida, a vitória vale e muito. O Real Madrid é um time relativamente novo no futebol feminino, uma vez que se fundiu com o CD Tacón em 2020, para o nascimento do clube. Ainda assim, chega após se classificar com quatro vitórias no grupo B, contra Kharkiv e Breidablik, duas vezes cada.

Do outro lado, o Barcelona é o atual campeão e favorito ao título mais uma vez. Além disso, pode ser considerado o time mais temido do futebol feminino atual. O time também conta com a atual jogadora eleita Melhor do Mundo, Alexia Putellas. Portanto, chega como favorito para eliminar o Real Madrid. Na fase de grupos, passou invicto e com duas vitórias tranquilas sobre Arsenal, Hoffenheim e HB Koge.

Último confronto entre Barcelona e Real Madrid

Foto: Victor Salgado / FC Barcelona

No último confronto entre as equipes, ainda pelo Campeonato Espanhol, aconteceu em no dia 13 de março. A vitória foi da equipe Blaugrana, que confirmou o título antecipado do torneio com seis rodadas de antecedência. Aliás, nas únicas cinco partidas na história entre Real Madrid e Barcelona, o Barça levou a melhor em todas.

Pelo lado culé, Lieke Martens, Asisat Oshoala e Mariona Caldentey estão fora devido a lesão, enquanto o Real, não poderá contar com Marta Cardona.

Prováveis escalações para o El Clássico pela Champions League feminina:

Real Madrid: Misa; Robles, Peter, Ivana, Carmona; Athenea, Kaci, Teresa, Maite; Esther, Asllani

Barcelona: Paños; Marta Torrejón, Andrea Pereira, Mapi León, Ouahabi; Putellas, Guijarro, Hermoso; Graham Hansen, Rolfö, Bonmatí