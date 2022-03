Celta e Betis desperdiçam chances e não saem do zero em Balaídos

Não faltaram chances nem para Celta de Vigo e nem para Real Betis. Neste domingo (20), as equipes jogaram pela 29ª rodada de LaLiga 2021-22 e empataram em 0 a 0 no Balaídos.

No 4-1-3-2 de Eduardo Coudet, o RC Celta de Vigo levou vantagem em todas as estatísticas da partida: 52% da posse de bola e nove finalizações totais (contra sete dos adversários) - sendo três certas. No 4-2-3-1 de Manuel Pellegrino, o Real Betis Balompié acertou um único chute em direção ao gol.

No zero, mas com chances

A primeira boa chance da partida veio aos 30 minutos, e do Betis: Juanmi, pela esquerda, fez bela jogada individual e chutou no mesmo canto, mas sem perigo para Matías Dituro. Quatro minutos depois, a resposta do Celta: Brais Méndez desceu pela direita e acionou Iago Aspas na área, mas o atleta finalizou em cima de Marc Bartra, zagueiro dos béticos.

Com seis minutos do segundo tempo, Juanmi chutou de longe ao descer pela esquerda e finalizou mal novamente, no mesmo canto. Aos 22, o mesmo atleta dos Heliopolitanos pediu pênalti após entrada de Juan Miranda na área, mas o árbitro nada marcou. Com 35, a reação dos Celestes: Hugo Mallo desceu pela direita e chutou cruzado, mas o atleta tirou demais da meta. Cinco minutos depois, Aspas fez bela jogada individual e chutou à esquerda, desperdiçando boa chance.

Próximos jogos

Na 30ª rodada de LaLiga, o Celta recebe o Real Madrid, no dia 02 de abril, às 13h30 (Horário de Brasília), um dia antes do Betis receber o Osasuna às 11h15.