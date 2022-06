São Paulo se perde após pênalti desperdiçado e cede empate ao Avaí

Em jogo de primeiro tempo morno e segundo bem movimentado, Avaí e São Paulo empataram em 1 a 1, na Ressacada, pela nona rodada do Brasileirão 2022. Reinaldo, de pênalti, abriu o placar em Florianópolis, mas Muriqui decretou o placar final na partida deste sábado (4).

Tricolor larga na frente

O primeiro tempo foi bastante truncado na Ressacada. O São Paulo teve mais iniciativa, com 56% de posse de bola, nove a quatro em finalizações e seis a um em escanteios, mas também cometeu mais que o dobro de faltas (14 a seis).

No início, o Tricolor predominou e ocupou o campo de ataque. Luciano teve duas boas chances, exigindo grande defesa de Vladimir, que substituiu o suspenso Douglas, aos 5, mas o domínio territorial, aos poucos, desapareceu. Com uma pressão um pouco maior no portador da bola, o Avaí dificultou a saída do São Paulo, apesar de não ter tido grande qualidade para levar perigo a Jandrei.

O jogo passou por alguns momentos de muitas trombadas e erros de passe, até que se estabeleceu em um ritmo morno no terço final da primeira etapa. Quando se encaminhava para o intervalo sem gols, aos 44, Arthur Chaves tocou com o braço na bola dentro da área e, após checagem do VAR, Anderson Daronco apontou pênalti. Reinaldo cobrou muito bem e, apesar de ter acertado o lado, Vladimir não conseguiu evitar o 1 a 0 do São Paulo.

Pênalti perdido e alterações mudam o jogo

Com menos de 30 segundos, Arthur Chaves puxou Luciano na área e, após checagem de mais de dois minutos ao VAR, o árbitro apontou outro pênalti. Desta vez, Calleri foi para bola e mandou muito mal, sobre o gol.

Depois da chance desperdiçada, o São Paulo se perdeu. O Avaí teve bem mais posse de bola na segunda etapa e 13 a sete em finalizações, com a melhora sendo acentuada após as mudanças de Eduardo Barroca, que tirou Rodrigo Freitas e Morato para as entradas de Pottker e Jean Pyerre, com Raniele sendo deslocado para a zaga.

Avaí fica perto da virada

Aos 21, Eduardo avançou pela direita, arriscou de fora da área, e Jandrei espalmou para o meio. No rebote, Muriqui empurrou para o fundo das redes: 1 a 1. Nove minutos depois, quase a virada. Em contra-ataque rápido pela direita, Pottker recebeu de Eduardo e chutou cruzado, mas o goleiro desta vez salvou o São Paulo.

O Avaí teve uma chance ainda mais clara ao 40. Copete, que não marca desde março e veio do banco, ficou com a bola na pequena área após bate-rebate, tirou do goleiro, mas, de forma incrível, mandou para fora.

O São Paulo, que teve muitas dificuldades para reagir ao volume do Avaí no segundo tempo, teve uma chance de ouro no fim. Aos 50, após cruzamento de Rigoni, Calleri se abaixou para cabecear, mas errou o alvo e o placar se manteve no 1 a 1.

Classificação e próximos compromissos

Com o empate, o Avaí, que vinha de três derrotas seguidas, soma 11 pontos e está na 12ª colocação. Já o São Paulo, que ainda não venceu como visitante, perde a chance de ser líder provisório e tem 14, na sexta colocação.

O Avaí volta a campo na quarta-feira (8), contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, às 20h30. O São Paulo joga na quinta-feira (9) diante do Coritiba, no Paraná, às 20h.