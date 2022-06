Em confronto direto, Avaí e São Paulo se enfrentam na Ressacada

Avaí e São Paulo se enfrentam em confronto direto neste sábado (4), em partida válida pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h no estádio da Ressacada. O Leão da Ilha vai a campo em busca de quebrar o tabu de três anos sem vencer os paulistas, além de querer reencontrar o caminho da vitória na competição, já que não vence há três rodadas. Do outro lado, a partida pode reaproximar o Tricolor Paulista da liderança.

A equipe catarinense soma três derrotas seguidas, se mantendo com 10 pontos conquistados e ocupando a 13ª colocação, o que a deixa a dois pontos do Z-4 e a três do G-4. Já a equipe paulista se encontra na quinta posição com 13 pontos, dois a menos que Palmeiras e Atlético-MG, que irão se enfrentar no domingo, e o Corinthians, que joga diante do Atlético-GO no sábado. O Coritiba, também com 13 pontos, ocupa a quarta colocação na tabela.

O árbitro principal da partida será Anderson Daronco, que contará com o auxílio dos assistentes Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau. O responsável pelo VAR será Wagner Reway.

Leão da Ilha quer derrubar tabu diante do Tricolor e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro

O Avaí quer colocar fim na onda de azar que vem enfrentando, já que soma três jogos sem vencer no Brasileirão e, para isso, precisará derrubar tabu de três anos sem nenhuma vitória diante do São Paulo. Para o confronto, o técnico Eduardo Barroca será obrigado a fazer algumas alterações na equipe titular.

Cumprindo suspensão por ter recebido cartão vermelho, o goleiro Douglas é desfalque certo, dando lugar ao seu substituto Vladmir, que já foi confirmado na posição. O treinador do Leão acredita que irá se deparar com um ataque complicado diante do Tricolor, mas mesmo assim tem esperanças de que a presença do torcedor faça a diferença.

“O goleiro que vai atuar no sábado é o Vladimir. A gente sabe da força ofensiva do São Paulo, que joga um pouco diferente das outras equipes. Tem variações com saídas com três ou quatro. É uma equipe forte. Temos que ser competitivos, com conexão do time com a torcida, porque essa conexão pode fazer diferença a nosso favor. A presença do torcedor é fundamental. Cada partida na Ressacada, temos que criar um ambiente para os jogadores irem ao seu limite, e eles tem feito isso”, afirmou o treinador.

Quem também fica de fora é o zagueiro Bressan, que teve lesão confirmada pelo departamento médico e não estará disponível por aproximadamente duas semanas. Em seu lugar, Rodrigo Freitas retorna entre os titulares. Outra alteração que pode ser promovida por Barroca é Muriqui no lugar de William Pottker no ataque. Quem retorna para a equipe titular é Bruno Silva, depois de suspensão. O comandante da equipe catarinense comentou sobre as mudanças.

“O Bruno é um jogador extremamente importante para a gente. Liderança técnica, anímica, com conexão com o torcedor. É um cara importante para o time. O Bressan vamos esperar até o último momento, também é um jogador muito importante, também se comunica muito bem, está inserido na forma de jogar. Se não for possível ele jogar, tenho confiança plena nos demais jogadores da posição para entrar e fazer boa partida”, concluiu Barroca.

A provável escalação do Avaí para enfrentar o São Paulo deve contar com Vladimir; Kevin, Rodrigo Freitas, Arthur e Cortez; Raniele, Eduardo e Bruno Silva; Morato, Muriqui e Bissoli.

A última vitória do Leão da Ilha diante do Tricolor Paulista aconteceu em 2015, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Ressacada e o placar final foi de 2 a 1. Depois disso, ocorreram dois empates e, no último encontro entre as equipes, acabou sendo derrotado por 1 a 0 com gol de Arboleda, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão em 2019.

Tricolor Paulista busca primeira vitória fora de casa para retomar briga pela liderança

Após quase três anos, o Tricolor irá retornar à Ressacada, onde não carrega lembranças boas em suas últimas visitas ao estádio. A última vitória da equipe paulista jogando no estádio do Avaí aconteceu há 11 anos. Na ocasião, Rogério Ceni ainda era goleiro e Lucas, atacante que atualmente joga no Tottenham, era uma das promessas da equipe.

O treinador Rogério Ceni comandou um treino tático antes de embarcar rumo à Florianópolis e fez os últimos ajustes no time titular para o confronto diante da equipe catarinense. Ao todo, serão nove desfalques: Arboleda, que foi convocado para servir a seleção do Equador, e Rafinha e Igor Gomes, que estão cumprindo suspensão desta rodada. Já Andrés Colorado, Nikão, Gabriel Sara e Talles Costa seguem no departamento médico se recuperando de lesões. Além desses, Beraldo e Caio foram convocados pela Seleção Brasileira de base e também não estarão à disposição do técnico.

Rodrigo Nestor, que é vice-artilheiro na temporada com cinco gols, destacou a chance de a equipe contar com uma semana completa de treinamentos para enfrentar o Avaí, situação incomum por conta do calendário do São Paulo que conta com jogos válidos pela Copa do Brasil e também pela Sul-Americana.

“Fazia tempo que a gente não tinha uma semana de treinamentos, até para fazer certos tipos de treinos que em semanas com dois jogos não dá. Então é importante para entender cada vez mais o trabalho do professor”, contou o jogador.

O Tricolor ainda não conseguiu assegurar nenhuma vitória como visitante no Campeonato Brasileiro e quer garantir os três pontos diante do Avaí para se manter na briga pela ponta da tabela. Até o momento foram quatro jogos longe de seus domínios, somando três empates e uma derrota.

“A gente está em busca da nossa primeira vitória fora de casa. Acredito que a gente fez bons jogos nesses últimos dois jogos, mas não conseguiu sair com os três pontos. Então a gente vai para Floripa para, se Deus quiser, conseguir essa primeira vitória fora de casa”, concluiu Nestor.

A equipe titular de Rogério Ceni deve contar com Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, André Anderson (Patrick) e Alisson; Luciano e Calleri.