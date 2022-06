Jean Cléber projeta duelo contra São Paulo e vê intensidade do Avaí como fator para vencer

Brigando por uma vaga na equipe titular do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, espera um grande jogo do time catarinense diante do São Paulo neste final de semana pela Série A. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma partida perfeita diante do tricolor.

"Vamos enfrentar uma grande equipe e precisamos estar preparados. Temos que fazer um jogo de alto nível para sairmos com um triunfo dentro de casa. Precisamos ter intensidade máxima do início ao fim para buscarmos os três pontos", disse.

Ainda de acordo com o atleta, o Leão quer voltar a fazer uma boa sequência na disputa.

“Nosso objetivo é fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. O grupo está muito focado nisso e em crescer na tabela de classificação da competição", falou.