Fortaleza bate Cuiabá fora de casa e deixa a lanterna do Brasileirão

Cuiabá e Fortaleza fizeram jogo movimentado na Arena Pantanal, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.O Tricolor venceu por 1 a 0 e deixou a lanterna da competição. Dourado perde novamente e segue no Z-4.

Robson decidiu

A primeira etapa foi movimentada e com chances para os dois lados. Quem assustou primeiro foi os donos da casa, aos 21 minutos, depois de bola roubada no campo de defesa, Kelvin Osorio puxou contra ataque pela direita e acionou Pirani, o camisa 11 do dourado tocou para Rodriguinho que chutou em cima do arqueiro tricolor. Em seguida, o Fortaleza deu o troco sem desperdiçar a chance, Benevenuto descolou belo lançamento na área para Robson, o atacante pegou de primeira sem deixar a bola cair, golaço na Arena Pantanal.

As duas equipes continuaram atacando e criando boas chances. Rodriguinho teve nova chance dentro da área nos acréscimos, mas mandou em cima da marcação.

Dourado para em noite inspirada de Fernando Miguel

Cuiabá voltou pressionando na segunda etapa, Rodriguinho criava as melhores oportunidades do time da casa. Em chute de fora da área, o camisa 10 parou mais uma vez no goleiro Fernando Miguel. Aos 22, foi a vez de Alesson parar na boa defesa do goleiro do tricolor de aço, após cruzamento da direita, o camisa 7 desviou e Fernando Miguel se esticou para evitar o empate do Cuiabá.

Depois de cobrança de escanteio aos 40 minutos, Pepê acertou boa cabeçada, Fernando Miguel defendeu mais uma no meio do gol.

Aos 51, Valdivia teve a última chance pegando rebote fora da área, o meia dominou, mas de pé direito mandou a bola longe da meta. Final; Fortaleza 1 a 0.

Próximos Jogos

Com a derrota, o Cuiabá permanece com 20 pontos na 17ª posição. Já o Leão, saiu da lanterna e ficou com 18 pontos.

Na próxima rodada, o dourado enfrenta o Fluminense, no Rio de Janeiro, no domingo (07), às 16h. O Fortaleza recebe o Internacional, no Castelão, às 18h, no domingo (07).