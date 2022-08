Brigando na parte de baixo, Cuiabá e Fortaleza medem força na Arena Pantanal

Em duelo do Z-4, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cuiabá recebe o Fortaleza, neste domingo (31), na Arena Pantanal, buscando os três pontos pra sair da zona da degola. O Tricolor quer triunfo pra deixar a lanterna do campeonato.

Cuiabá tem dúvida na defesa

Com dores musculares, o zagueiro Alan Empereur não treinou durante a semana e é dúvida para a partida deste domingo contra o tricolor de aço, na Arena Pantanal.

Em entrevista coletiva, o zagueiro Marllon falou sobre a expectativa para a partida. ''Um jogo muito difícil, a gente vem tratando os confrontos diretos como decisões, e contra o Fortaleza não será diferente. Estamos bastante concentrados para o jogo de domingo, vamos antecipar essa final, porque vai ser um jogo de seis pontos. Para nós, será mais uma decisão.''

Perguntado sobre o apoio do torcedor auriverde, o zagueiro falou da importância que tem sido jogar diante da torcida. ''Tem sido bastante gratificante, no aquecimento o estádio está um pouco vazio, mas quando vai começar jogo, já está mais cheio. Então é muito legal ver a torcida cuiabana incentivando a gente, e esperamos que continue assim ate o fim do campeonato.''

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Joaquim e Igor Cariús; Camilo, Rafael Gava e Pepê; Valdívia (Pirani), Alesson e Rodriguinho.

Alerta ligado no Fortaleza

Após derrota na quinta-feira (28), para o Fluminense pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor de Aço vai até Cuiabá em busca da vitória para deixar a lanterna e se aproximar do primeiro fora da zona de rebaixamento.

O técnico Juan Vojvoda conta com o retorno do goleiro Fernando Miguel, o arqueiro foi viajou com a equipe e deve ser acionado no jogo deste domingo. O volante Matheus Jussa foi negociado com o futebol do Catar e deixa de ser opção no meio-campo tricolor. Quem também não joga éLucas Crispim. O meia tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos e desfalca o time.

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Miguel, Brítez, Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba; Sasha, Ronald, Lucas Lima, Romarinho; Moisés e Galhardo.