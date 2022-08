Ituano vence CSA no Rei Pelé e se afasta do Z-4 da Série B

Precisando sair da zona da degola, o CSA foi derrotado em casa pelo placar de 3 a 1 para o Ituano no Estádio Rei Pelé, na noite deste sábado (30). A partida válida pela 20ª rodada da Série B não teve o resultado que o torcedor do azulão esperava, por outro lado, a vitória afastou o galo da zona perigosa da Série B.

• Galo se impõe e constrói vantagem

O jogo começou lento com a equipe da casa tomando iniciativa e buscando mais o campo de ataque. O Ituano se segurava na defesa e explorava os espaços com velocidade.

Aos 21, Rafael Elias teve a chance de abrir o placar depois de bom passe de Mario Sergio, mas parou na boa defesa do goleiro Marcelo Carné. Aos 24 minutos, novo duelo entre o atacante e o arqueiro do CSA, mas desta vez, melhor para o camisa 9 do Ituano. Depois de receber belo passe em profundidade, Rafael Elias cortou a marcação e de pé esquerdo mandou para o fundo do gol.

Aos 39, Aylon cruzou da direita e Mario Sérgio apareceu por trás da marcação para ampliar a vantagem do galo; 2 a 0.

O CSA ainda tentou diminuir na primeira etapa depois de lançamento para o atacante Osvaldo, mas Pegorari foi mais rápido para fazer a defesa.

• Rafael Elias decisivo

Jogando diante do seu torcedor, o CSA fez mudanças ofensivas no intervalo buscando o resultado positivo. Mas quem achou o gol foram os visitantes. Logo no início do segundo tempo, Mario Sérgio levantou na área, a bola bateu no braço de Diego Renan, e o árbitro José Mendonça da Silva, bem posicionado, apontou a marca da cal. Rafael Elias foi pra cobrança e bateu com categoria, bola de um lado, goleiro do outro; Ituano 3 a 0. A torcida começou a protestar e chegou a arremessar objetos à campo.

Aos 27, Kaio Mendes levantou demais a perna e atingiu em cheio a barriga do lateral Igor, do CSA. Vermelho direto para o camisa 18 do Itu.

Azulão ainda diminuiu, Werley achou ótimo passe na área, Yann Rolim dominou e mandou de perna esquerda para o fundo das redes. Final; 3 a 1. Na saída de campo, o torcedor do azulão não poupou a revolta e vaiou o time na saída de campo.

• Tabela e próximos jogos

Derrotado, o CSA termina a rodada no Z-4, em 17ª, com 20 pontos. O galo chega a 12ª colocação com 26 pontos conquistados.

CSA duela contra o Bahia, no próximo sábado (06), às 16h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Itu viaja até Goiás, onde enfrenta a equipe do Vila Nova, na próxima sexta-feira (05), o jogo está marcado para às 19h.