Vojvoda celebra boa atuação e vitória do Fortaleza em confronto direto contra Cuiabá

O Fortaleza viajou até Mato Grosso para encarar o Cuiabá neste domingo (31), na Arena Pantanal, em jogo válido pela 20ª rodada, o primeiro do returno no Brasileirão 2022. Os cearenses saíram com os três pontos ao final da partida com vitória simples por 1 a 0, devido ao gol anotado por Robson.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, na entrevista coletiva, destacou a força do Leão do Pici na primeira etapa para assegurar o triunfo.

“Acho que o primeiro tempo do time [foi determinante para a vitória do Fortaleza]. Sabemos que necessitamos dos três pontos, mas para conseguir os três pontos precisamos jogar bem; essa é a minha mentalidade. Acho que o primeiro tempo do time foi bom nos primeiros 45 minutos; teve bom controle da bola, três situações das quais dois foram muito claras, sendo uma no gol e uma situação com Romarinho, porém o controle de jogo não foi somente na primeira etapa”.

O segundo tempo não saiu conforme o planejado, entretanto de acordo com o treinador argentino, a defesa foi importante para segurar o resultado final.

“A ideia era continuar jogando da mesma maneira no segundo tempo, mas o adversário necessitava dos pontos iguais que nós, então não pudemos sustentar esse controle da partida com a bola e o adversário colocou suas linhas mais à frente. Não pudemos transitar ofensivamente, contudo defendemos e necessitamos ganhar; isso é importante também”.

Segunda vitória contra time do Z-4 fora de casa

Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza fez o dever fora de casa ao vencer os concorrentes diretos. Como visitante, a equipe conseguiu vitórias importantes diante de Atlético-GO e Cuiabá.

“Ganhamos dois jogos contra dois adversários que estão lutando contra o rebaixamento. São partidas que se joga com muita tensão, mas temos que fazer o que fizemos no primeiro tempo contra tanta tensão, não esquecer do nosso ponto forte, que é o controle de jogo. No segundo tempo, nós defendemos e acho que isso se deve à situação. Os jogadores de futebol e os treinadores, em jogo de tanta paixão, a emoção, muitas vezes, ganha muito terreno e acontece que se deixa de jogar para defender o que não se consegue no momento, o que aconteceu na segunda parte”, afirmou Vojvoda.

Críticas

O comandante ressaltou que aceita as críticas pela situação do time cearense no campeonato e tenta conduzir o clube em momento de muita tensão.

“As críticas, quando o time não ganha, estão sempre presentes no futebol. Eu aceito, escuto e trabalho para reverter o momento difícil. Os momentos ruins estão para conduzir, em um momento que sou o responsável e continuarei do mesmo jeito: conduzindo um momento importante, delicado, uma situação que devemos estar todos juntos (diretoria, jogadores, comissão técnica e torcedores); necessitamos de cada um deles para sair desta situação”.

Mudança no jeito de jogar

Por fim, Vojvoda confessou que o Fortaleza mudou o jeito de jogar em relação ao ano passado, mas que segue convicto de suas ideias.

“Não é o mesmo jeito de jogar, é verdade. Não quero fazer comparação entre o ano passado e este, porque meu foco está neste ano. Troquei minha forma de jogar, não minha ideia ou minha forma de ver o futebol, mas devo ser sincero e adaptar muitas vezes de acordo com as situações que estamos passando neste momento”, iniciou.

“Tivemos um bom começo de ano com outras competições, entretanto o Brasileirão é muito importante para nós, não atrapalhou na primeira metade do ano, então sou um treinador que tenho uma ideia e vou continuar com minha ideia, mas essa ideia que não atrapalhe o que nós temos como objetivo. Gosto de ganhar, gosto de jogar bem, mas também necessito, para ganhar e jogar bem, um momento que os jogadores tenham calma e possam jogar, expressar o que eles sabem fazer”, concluiu.

Como fica?

Com a vitória, o Fortaleza deixou a última colocação da tabela de classificação e agora se encontra em 18º, com 18 pontos. O próximo jogo será diante do Internacional, no domingo (7), na Arena Castelão, às 18h.