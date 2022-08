Em jogo movimentado, Santos e Fluminense empatam no fechamento da rodada do Brasileirão

Fechando a 20ª rodada do Brasileirão 2022, Santos e Fluminense fizeram um jogo movimentado na noite desta segunda-feira (1º), na Vila Belmiro. Com boas chances para os dois lados, as equipes empataram em 2 a 2 e somaram um ponto cada para a tabela da competição. A partida marcou a estreia do técnico Lisca na casa do Peixe.

Jogando fora de casa, o Fluminense teve mais posse de bola no início da partida na Vila Belmiro. No entanto, os visitantes não conseguiram passar pela boa marcação do Santos para levar perigo ao gol de João Paulo. Apostando em contra-ataques, a equipe mandante soube aproveitar a oportunidade e abriu o placar aos 15 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Luiz Felipe, que desviou para o fundo das redes.

Em vantagem, o Peixe se segurou ainda mais na defesa, sem dar espaços ao time carioca. Tentando o empate, o Tricolor seguiu tentando furar o bloqueio e criou algumas chances. Em duas, Nonato e Samuel Xavier pararam em boas defesas de João Paulo. E em outra, Ganso acertou a trave após cobrança de falta.

Na volta do intervalo, o Fluminense se lançou mais ao ataque e conseguiu neutralizar as investidas dos donos da casa. Levando pressão, o Tricolor virou em apenas dois minutos. Aos 25, Ganso, que foi muito vaiado pela torcida de seu ex-time, cobrou pênalti de cavadinha e empatou o confronto.

Logo depois, Cano recebeu cruzamento longo de Nino, mas a bola escapou. Na sobra, Arias aproveitou João Paulo adiantado e finalizou forte para colocar o Fluminense na frente.

Os instantes finais foram mais agitados, com os dois times chegando ao ataque. O Santos empatou na marca dos 40 em contra-ataque veloz. Fernandez cruzou para Ângelo em velocidade, que tocou para Marcos Leonardo mandar no ângulo e dar números finais à partida: 2 a 2.

Classificação e próximos compromissos

Com 35 pontos, o Fluminense ocupa o terceiro lugar do Brasileirão, enquanto o Santos, com 27, é o nono colocado.

Na próxima segunda-feira (8), o Santos volta a campo diante do Coritiba, no Couto Pereira, às 20h. Um dia antes, o Fluminense recebe o Cuiabá, às 16h.