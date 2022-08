"Choque de realidade", declara Vitor Pereira após derrota diante do Flamengo

Na noite desta terça-feira (2), o técnico Vitor Pereira concedeu uma análise pós-jogo bem sincera e falou sobre os erros do Corinthians, na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na Neo Química Arena, em São Paulo/SP. O jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores foi eletrizante, mas o treinador demonstrou bastante insatisfação com seus comandados e apontou falhas individuais.

O português avaliou que o segundo gol rubro-negro, marcado por Gabigol logo no início do segundo tempo, foi um grande baque para os corintianos.

"Iniciamos a segunda parte até com a condição de criar corredores, mas levamos o segundo gol numa infelicidade do Balbuena, que escorrega, e isso nos quebra mentalmente. Senti que a equipe se perdeu. Não há dúvida nenhuma que eles têm muita qualidade individual, não conseguimos reagir. Portanto, o 2 a 0 foi uma pancada muito forte, mesmo do ponto de vista anímico", disse.

Vitor Pereira também indagou muito na questão dos corredores que o Flamengo cede ao atuar numa esquema de "losango", o treinador garante ter alertado bastante seus comandados sobre isso nos dias antes ao jogo, mas não conseguiu explorar está questão.

"Tínhamos que entender o adversário, que joga em losango, com muita gente por dentro. Ideia era achar corredor, achar espaço do lado contrário. Muitas vezes a bola estava do lado contrário e eu via espaço aberto para se ligar corredores e isso não existia", explicou.

Desfalques e alternativas

Pereira também lamentou os desfalques que teve para o confronto, e citou jogadores que não estão conseguindo cumprir o que ele deseja taticamente.

"Tínhamos o Geovane para jogar como externo, a única solução, e tínhamos o Róger, que pode jogar como externo, mas como externo não defende o corredor como acho que tem que ser defendido. Passamos o Yuri no corredor e deixamos o Róger mais centralizado. O Yuri como externo não consegue dar o que queremos", analisou.

Por fim, o treinador do Corinthians declarou que a derrota para o Flamengo por 2 a 0 foi um "choque de realidade".

"Também gostaria de saber como vou resolver. Custa muito, estou um bocadinho em choque de realidade. Custa muito, custa muito perceber que o jogo de fato não é fácil de reverter uma situação dessa na Libertadores. Temos que ir lá competir, dar o nosso melhor, procurar perceber o jogo melhor do que hoje", finalizou.

Com o resultado, o Rubro-negro pode perder por até um gol de diferença que ficará com uma vaga nas semifinais da competição, onde o adversário sairá entre os argentinos Vélez Sarsfield e Talleres. Caso o Corinthians vença por dois gols de diferença, a decisão será por pênaltis. E se os paulistas vencerem por três ou mais gols, se classificam.