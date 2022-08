Desfalcado, Corinthians encara Flamengo na abertura das quartas de final da Libertadores

Vão começar as quartas de final da Copa Libertadores! E valendo pela ida dessa fase, na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Flamengo na noite desta terça-feira (2), com bola rolando às 21h30. Lembrando aqui que não temos a regra do gol fora na competição.

Para chegar nessa fase o alvinegro eliminou o Boca Juniors, após empatar os jogos de ida e volta sem gols e vencendo nos pênaltis por 6 a 5. O rubro-negro passou pelo Tolima com tranquilidade, vencendo a ida por 1 a 0 e a volta por 7 a 1.

Timão quer a vantagem

O alvinegro vem em boa fase e chega de mais uma vitória na temporada, agora por 1 a 0, sobre o Botafogo, com gol de Gustavo Silva no último sábado (30), na partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Vítor Pereira para essa tensa partida não poderá usar Raul Gustavo e Paulinho, ambos lesionados, além de não ter Renato Augusto, que se recupera de lesão e Willian ser dúvida, por conta de dores no ombro.

O provável Corinthians para a partida é: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil (Bruno Méndez) e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon e Cantillo (Fausto Vera); Adson, Yuri Alberto e Willian (Róger Guedes).

Mengão quer surpreender em Itaquera

O Flamengo vem também de uma vitória, mas mais contundente que a do adversário desta noite. No mesmo sábado o Flamengo recebeu o Atlético-GO e goleou por 4 a 1, com gols de Lázaro, Marinho, Vidal e Victor Hugo, enquanto Wellington Rato descontou.

Dorival Júnior não fica atrás de Vítor Pereira e também terá desfalques, com os lesionados Rodrigo Caio, Diego Alves e Bruno Henrique, mas sem dúvidas para a partida.

Com isso o provável time do Flamengo para o confronto é: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol.

Arte: Flamengo

Arbitragem e transmissão

Com toda a equipe de arbitragem vinda da Argentina, o árbitro será Patrício Loustau, com Juan Pablo Belatti e Facundo Rodríguez nas bandeiras, além de Germán Delfino no comando do VAR.

A partida terá transmissão pelo canal de TV aberta SBT e pelo canal de pay-per view CONMEBOL TV, além do tempo real com todos os lances e emoções aqui na VAVEL Brasil!