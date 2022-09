Grêmio decepciona fora de casa mais uma vez e perde para Novorizontino

Nesta sexta-feira (16), o Novorizontino recebeu o Grêmio em casa em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série B. O jogo terminou em 2 a 0 para a equipe mandante, com gols de Douglas Baggio e Gustavo Bochecha, no estádio Jorjão, em Novo Horizonte.

Vitória do Tigre

O Novorizontino estava bem encaixado, cumprindo seu papel em campo e atendendo pedidos de Mazola Júnior. Mesmo com pouca posse de bola, a equipe de São Paulo conseguiu garantir o jogo já na primeira etapa.

Os minutos iniciais foram difíceis para ambos os lados, com apenas uma chance favorável para a equipe aurinegra, com um chute de longe de Willean Lepo. E foi assim até os 23 minutos, com ambas as equipes tentando com chegadas mas sem sucesso. Até que, em uma cobrança de escanteio, Douglas Baggio fez um lindo cabeceio e abriu o placar para o Tigre.

Após o gol, a equipe de Porto Alegre quis reagir, tentando com finalizações de longe da área, mas acabava sem acontecer nada.

Em um erro de Diogo Barbosa, o time da casa não desperdiçou sua chance e arrancou no contra-ataque, e acabou com a bola nos pés de Baggio. Ele fez um lindo passe para Bochecha, que aproveitou o escorregão de Brenno e mandou para o fundo da rede. 2 a 0 para o Tigre.

Mais uma vez, a equipe gremista sentiu o gol e tentou reagir, mas nada, o goleiro Frigeri não teve muito trabalho.

Na segunda etapa, as equipes voltaram para o campo sem muito brilho, não criando lances perigosos e que pudessem agregar algo no placar. O Grêmio permaneceu o mesmo, sem conseguir demonstrar sinal de vida e contou com apenas uma chance perfeita para marcar. Rodrigo, com o domínio da bola, chegou cara a cara com o goleiro, mas acabou isolando.

Ao decorrer do jogo, os donos da partida tentavam chegar com perigo na zaga gremistas, Bruno Costa tentou de fora da área e Ronald também, com um chute para o lado de fora da meta, ao apagar das luzes.

Tabela de classificação

Com mais uma derrota fora de casa, o Grêmio selou sua permanência na terceira posição da tabela, com cinco de vantagem para o Londrina, quinto colocado. Já o Novorizontino se afastou do Z-4, chegando na 13ª posição.

Na partida, Renato Portaluppi conheceu sua primeira derrota no comando da equipe tricolor com um primeiro tempo muito favorável para os adversários.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Próximos confrontos

Agora, a equipe do Tigre enfrenta o Guarani fora de casa, na terça-feira (20), às 21h30. Já a equipe gaúcha, joga em casa também na terça, diante do Sport, às 19h.