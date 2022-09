Com força máxima, Flamengo encara clássico contra Fluminense no Maracanã

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (18) em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, no Maracanã. As equipes estão com o mesmo número de pontos na tabela de classificação.

O Rubro-negro volta a escalar força máxima no Brasileiro depois do sucesso nas Copas. A última vez que isso aconteceu foi na vitória em cima do Juventude por 4 a 0. O objetivo é somar pontos e tentar diminuir a vantagem em relação ao líder Palmeiras.

No outro lado, ainda com o gosto amargo da eliminação da Copa do Brasil no meio da semana, o tricolor volta a campo para buscar uma vitória no clássico e retomar a moral. O time de Fernando Diniz só conseguiu três vitórias nas últimas dez partidas e quer solidificar sua posição no G-4.

O melhor time de Dorival neste domingo

Com dez dias até o próximo compromisso diante do Fortaleza no Castelão por conta da Data Fifa, o técnico Dorival Jr vai mandar a campo o time que teve sucesso nas Copas. Será a décima vez que essa equipe atua junto na temporada, com oito vitórias e apenas um empate.

Time provável: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Clássico para retomar moral e retorno de André

Após a eliminação para o Corinthians no meio de semana pela Copa do Brasil, o Fluminense vai encarar o clássico com o Flamengo como uma forma de juntar os cacos, levantar a moral e retomar o caminho das vitórias no Brasileirão. A equipe está em 4º lugar, com 45 pontos.

O técnico Fernando Diniz terá o retorno do volante André, que cumpriu suspensão na última rodada. A outra vaga do meio campo ainda está em aberta após a saída de Nonato, Yago Felipe e Martinelli brigam pela titularidade.

Time provável: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Yago) e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano

Arbitragem

A arbitragem será comandada por Raphael Claus e será auxiliado pelos assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Rodrigo Figueiredo Correa.