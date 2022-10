Coritiba empata com Inter no Couto Pereira e se mantém fora do Z-4

Em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Internacional empataram em 1 a 1 neste domingo (23), no Couto Pereira. Luciano Castán abriu o placar para o time da casa na primeira etapa e Vitão deixou tudo igual no segundo tempo.

Coxa melhor na primeira etapa

O Coxa teve um desempenho melhor no primeiro tempo. A equipe de Guto Ferreira tinha boa marcação e controlava bem a bola. O Inter, por sua vez, tentava explorar os contra-ataques e quase abriu o placar num chute forte de Alan Patrick aos 18 minutos.

Aos 23 minutos, Luciano Castán aproveitou o escanteio e de cabeça abriu o placar para o Alviverde. Após o gol, o Coxa recuou um pouco e não deixou o vice-líder do campeonato ter espaço pra jogar.

Inter melhor, gol anulado e empate no fim

O Colorado voltou melhor para a segunda etapa. Logo aos seis minutos, Alemão marcou um gol aproveitando rebote do goleiro após cobrança de escanteio.

O lance foi revisado no VAR e o árbitro Vagner Nascimento entendeu que o lance foi invalidado por conta da participação direta do atacante Pedro Henrique.

O Inter não sentiu o gol anulado. Aos 14 minutos, em mais um lance de bola parada, Alan Patrick cobrou falta e Vitão de cabeça deixou tudo igual no placar.

Recorde Colorado

Com o empate. o time de Mano Menezes iguala um outro recorde do clube conquistado em 2020. São 12 partidas sem perder, com oito vitórias e quatro empates. Na oportunidade, foram nove vitórias e três empates.

Classificação

Coritiba soma 35 pontos e está em 15º lugar no Brasileirão. O Inter tem 61 e ocupa o segundo posto

Próximos jogos

Coxa enfrenta o Fortaleza na quinta-feira (27) , às 19h, no Castelão. O Colorado entra em campo um dia antes. O time de Mano Menezes recebe o Ceará no Beira-Rio às 21h45.