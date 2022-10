Goiás e América-MG medem forças na Serrinha pelo Brasileirão

Goiás e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h45, no Estádio da Serrinha, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão da Serra briga na parte debaixo da tabela na 14ª posição e soma 41 pontos, mas tem vantagem confortável em relação ao Z-4. O Coelho, por sua vez, disputa na parte de cima na nona colocação, com 45.

Preparação do Goiás

O técnico Jair Ventura não terá a presença do lateral-direito Apodi, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá, no último domingo. Por outro lado, o Goiás poderá contar com o retorno do volante Diego, que cumpriu suspensão contra o Dourado.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Douglas, Lucas Halter, Caetano, Reynaldo e Hugo; Diego (Auremir ou Felipe Bastos), Caio Vinícius, Dadá Belmonte e Vinícius; Pedro Raul.

Repetição da escalação

O treinador Vagner Mancini não poderá contar com Emmanuel Martínez e Marlon, que estão lesionados. A tendência é de que a equipe titular na derrota para o Flamengo seja repetida nesta quarta-feira.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Éder, Germán Conti (Ricardo Silva) e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Alê (Martin Benítez), Everaldo, Felipe Azevedo e Wellington Paulista (Henrique Almeida). Técnico: Vagner Mancini.