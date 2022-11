Confira o retrospecto do Brasil em estreias de Copas do Mundo

O Brasil nesta quinta-feira (24) fará a sua estreia na Copa do Mundo do Catar 2022, diante da seleção da Sérvia, às 16h (horário de Brasília) no estádio Lusail. E o bom retrospecto em estreias em mundiais é mais um motivo que deixa o torcedor brasileiro animado para o jogo de logo mais.

Único país que disputou todas as Copas, o Brasil vai para a sua 22ª estreia em mundial. O retrospecto é totalmente favorável: em 21 jogos, são 16 vitórias, três empates e duas derrotas.

Curiosamente, as únicas duas derrotas em estreias aconteceram justamente nas duas primeiras edições da Copa do Mundo: em 1930, perdeu para a Iugoslávia por 2 a 1, enquanto em 1934 foi derrotada pela Espanha pelo placar de 3 a 1.

Desde 1938, o Brasil não perde em estreias. Com isso, são 88 anos de invencibilidade no jogo inaugural, e todos sabem como é importante começar um mundial com o pé direito.

Ao todo, o Brasil marcou 49 gols em estreias, e sofreu 25. Na última edição da Copa do Mundo, em 2018, a seleção brasileira estreou com um empate com a Suíça, por 1 a 1, resultado que deu fim a uma sequencia de nove vitórias consecutivas em estreias.

Confira abaixo, todos os resultados das estreias do Brasil em Copas

1930 - Brasil 1 x 2 Iugoslávia

1934 - Brasil 1 x 3 Espanha

1950 - Brasil 4 × 0 México

1954 - Brasil 5 × 0 México

1958 - Brasil 3 x 0 Áustria

1962 - Brasil 2 x 0 México

1966 - Brasil 2 × 0 Bulgária

1970 - Brasil 4 × 1 Tchecoslováquia

1974 - Brasil 0 x 0 Iugoslávia

1978 - Brasil 1 × 1 Suécia

1982 - Brasil 2 × 1 União Soviética

1986 - Brasil 1 x 0 Espanha

1990 - Brasil 2 × 1 Suécia

1994 - Brasil 2 × 0 Rússia

1998 - Brasil 2 × 1 Escócia

2002 - Brasil 2 × 1 Turquia

2006 - Brasil 1 × 0 Croácia

2010 - Brasil 2 × 1 Coreia do Norte

2014 - Brasil 3 × 1 Croácia

2018 - Brasil 1 × 1 Suíça