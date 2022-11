Adversários do Brasil, Suíça e Camarões abrem grupo G da Copa do Mundo

Nesta quinta-feira (24), Suíça e Camarões se enfrentam no último dia da primeira rodada da Copa do Mundo 2022. A bola rola às 7h (horário de Brasília), no Al Janoub Stadium para duas equipes do grupo G.

O Grupo G é o mesmo de Sérvia e Brasil, que se enfrentarão também nesta quinta, às 16h. Na segunda-feira (28), teremos Brasil x Suíça, enquanto na sexta-feira (2), é a vez da seleção camaronesa encara os brasileiros.

Suíça é apontada como favorita contra Camarões

A seleção da Suíça é apontada como forte candidata ao segundo lugar do grupo G, disputando com a Sérvia, adversária do Brasil. Entretanto, os europeus chegam para a Copa do Mundo após uma derrota no amistoso contra Gana, por 2 a 0. A partida aconteceu três dias antes do início do mundial.

Apesar disso, a equipe de Murat Yakin foi bem nas Eliminatórias da Copa e na Nations League, quando venceu Espanha e Portugal. A equipe também conta com Xhaka, Shaqiri e Sommer, destaques da última Copa do Mundo.

O trio, aliás, deve ser titular contra Camarões. O técnico Murat Yakin deve levar a campo uma equipe formada por: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Camarões conta com Choupo-Moting para surpreender

Foto: Divulgação / Seleção de Camarões

Principal destaque do time de Rigobert Song, Choupo-Moting, do Bayern de Munique, é a esperança de gols da seleção de Camarões. A equipe ainda conta com outras estrelas como o atacante Vincent Aboubakar, do Al-Nassr, e o goleiro André Onana, da Inter de Milão. Os camaroneses querem surpreender, uma vez que são considerados azarões no Grupo G.

Na fase final das Eliminatórias da África, o time camaronês precisou passar pela Argélia para se classificar. Na ida, o time perdeu por 1 a 0, mas conseguiu virar pra 2 a 1 no segundo jogo e chegou ao Qatar com expectativas.

O provável time de Camarões para a estreia na Copa do Mundo tem: Onana; Tolo, N'Koulou, Castelletto e Fai; Ekambi, Hongla, Ntcham e Bryan Mbeumo; Choupo-Moting e Aboubakar.

A curiosidade boa é que pela primeira vez na história, teremos apenas técnicos africanos comandando as seleções da África numa Copa do Mundo.

Arbitragem

A Arbitragem da partida entre Suíça e Marrocos vem, principalmente, da Argentina. Facundo Tello é o árbitro principal, auxiliado por Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade, todos do país sulamericano. O quarto árbitro é o hondurenho Said Martinez. O VAR fica no comando de Mauro Vigliano, também argentino. Os assistentes do VAR são Fernando Guerrero (MEX), Pau Cebrián Devís (ESP) e Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP).