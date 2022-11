Após goleada sofrida, técnico da Costa Rica pede reação rápida: “Devemos esquecer rapidamente"

Frustração e lamentação. Duas palavras que resumem o futebol apresentado pela Costa Rica, diante da Espanha. Nesta quarta-feira (23), a equipe sofreu uma goleada histórica de 7 a 0, na estreia da Copa do Mundo.

"A Espanha teve a posse de bola, eles foram brilhantes em três quartos de campo e não tivemos escolha. A Espanha fez um jogo superlativo. Assim se explica a derrota. Quando tínhamos a bola não conseguimos jogar", disse o técnico Luiz Fernando Suárez.

"Temos que conversar sobre tudo e depois esquecer. É claro que temos que fazer coisas diferentes do que fizemos contra a Espanha", comentou o comandante.

"Devemos esquecer rapidamente a situação que ocorreu contra a Espanha. Estamos claramente afetados."

"A Espanha foi muito mais do que nós e é superior, mas a verdadeira diferença não é de sete golos. Hoje sim, mas a nível geral não."

"Tenho um sentimento de tristeza, porque tinha expectativas diferentes. Mas ainda me sinto bem. A Espanha é favorita desde que entrou na Copa do Mundo, não agora. Esses resultados dão confiança, sem dúvida. Da minha parte, tenho que seja muito certeiro no que eu falo para que o time não caia mais"

Perguntado sobre o que mais preocupa, o treinador da Costa Rica respondeu: "Estou mais preocupado com o ânimo do que com o futebol, para ver como consigo tirar o time desse buraco em que está depois da vitória"