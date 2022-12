Palmeiras anuncia venda de Endrick ao Real Madrid por 72 milhões de euros

Em uma negociação de milhões de euros, o Palmeiras confirmou nesta quinta-feira (15) a venda do atacante Endrick, de 16 anos, para o Real Madrid. O montante total da negociação é de 72 milhões de euros (cerca de 407 milhões de reais), divididos em partes fixas, por metas e impostos.

Endrick foi procurado e chegou até a receber propostas de outros clubes, como Barcelona, Chelsea e Paris Saint-Germain, mas quem levou foi o Real Madrid. O atacante assina por três anos, com uma possibilidade de renovação por mais três, mas se juntará ao clube espanhol em julho de 2024, quando completará 18 anos. Até esse dia, o jogador continuará atuando pelo Palmeiras.

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

Leila Pereira, presidente do clube, exaltou a venda do jogador como algo compatível com a qualidade do atleta e com às expectativas do Palmeiras: “Concretizamos a maior negociação da história do futebol brasileiro. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas”.

Endrick também falou após concretizar a negociação, mantendo o foco no Palmeiras: “Até me apresentar ao Real Madrid, seguirei me dedicando como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores”.

Os valores da negociação

Palmeiras e Real Madrid tratam os valores da negociação com sigilo, mas segundo apuração do portal Goal, os valores são divididos da seguinte forma: 35 milhões de euros fixos e 25 variáveis.

O Palmeiras receberá 30 milhões (cerca de 170 milhões de reais) desses fixos, com a TFM Agency recebendo 5 (28 milhões de reais) desses fixos. Após isso, o Palmeiras receberá 12,5 milhões (cerca de 70 milhões de reais) quando Endrick completas 20 jogos pelo clube e outros 12,5 milhões quando o atacante completar 20 jogos pelo Real Madrid.

A venda foi parcelada até julho de 2024, quando Endrick chega ao Real Madrid, em quatro divisões de 8,75 milhões de euros (cerca de 49 milhões de reais), sendo pagas em janeiro de 23 e 24 e em julho de 23 e 24.

Os outros 12 milhões que fecham a somatória de 72 serão pagos pelo Real Madrid à Federação Espanhola como impostos pela negociação.

Endrick chegou a sete jogos pelo Palmeiras, tendo três gols e uma assistência, além de já ter o título de campeão Brasileiro pelo clube.