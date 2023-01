Fortaleza vence Campinense na estreia do Nordestão e segue invicto na temporada

Na tarde deste sábado (21), o Fortaleza venceu o Campinense, por 2 a 0, válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Presidente Vargas. Hércules e Romero marcaram os gols do Leão.

O jogo

A partida começou com o Fortaleza dominando a partida, com algumas ações, mas sem finalizações. Já o Campinense não conseguia avançar com tamanha marcação do adversário. Aos 28, Pikachu teve uma ótima chance, mandando de primeira, parando na boa defesa do goleiro do Campinense.

Na sequência, Pedro Rocha chutou cruzado, e a defesa desviou para escanteio no que poderia ser um lance mais perigoso. A etapa inicial se encaminhava para o fim com confusão entre os dois times, mas, para alívio dos técnicos ninguém foi punido com cartão. Aos 47, ainda deu tempo de Hércules se desdobrar e contar com um desvio para fazer o primeiro gol do Tricolor Cearense.

Foto: Divulgação | Fortaleza

O segundo tempo recomeçou, e o Fortaleza já chegou mostrando jogo e presença. Nos minutos iniciais Pikachu tentou um chute de voleio, mas, infelizmente, falhou. A partida seguia com o Campinense tentando se mostrar no jogo, mas surgiu uma, nova confusão entre os times, e depois Railan acabou punido com cartão amarelo. Aos 20, em assistência de Sammuel, Romero marcou o segundo do Fortaleza. Fim de jogo, Tricolor Cearense vence por 2 a 0 o Campinense.

Como ficou?

Com a vitória, o Fortaleza divide a liderança do Grupo A com o Sport, que também jogando em casa derrotou o ABC pelo mesmo placar. Com isso, ABC e Campinense largam com saldo de dois gols negativos no Grupo B.

Próximos Jogos

Pela segunda rodada, o Fortaleza enfrentará com o ABC, no sábado (4), fora de casa. Já o Campinense encara o Sport no domingo (5), às 18h, em casa.