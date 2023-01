Chapecoense e Criciúma empatam pelo Campeonato Catarinense

Na tarde deste domingo (22), a Chapecoense e Criciúma empataram, por 1 a 1, na Arena Condá, em partida da 3ª rodada do Catarinense. Os gols saíram todos no segundo tempo, Danrlei abriu o placar para o Alviverde, já Lohan, aproveitou rebote do goleiro Airton, empatando para os visitantes.

Sem Perigos

A partida começou bastante movimentada com a equipe Alviverde se impondo e colocando pressão no Criciúma. As duas equipes tiveram chances, mas pararam em grandes defesas. Aos 15, Kevin chega chutando forte de fora da área e a bola passa pertinho do gol de Gustavo, mas não entra. Na sequência, o Tigre chegou com Marcinho cobrando escanteio, Rodrigo cabeceia e a bola passa por cima da rede. Aos 31, a Chape ainda chegou com Maxwell ficando cara a cara com o goleiro, que fez grande defesa. O jogo se encaminhou para o final, com muitas chances, mas sem finalizações, o árbitro logo soou o apito com o placar zerado.

Equipes marcam

O jogo recomeça e o alviverde volta mais destemido e focado, com muita vontade de marcar. Aos 2, a Chapecoense abriu o marcador, com Danrlei que chutou cruzado e marcou. Já aos 27, Lohan aproveitou o rebote da boa defesa do goleiro Airton e deixou tudo igual.

Após empatar a partida, o Tigre realmente começou a dar a cara no jogo, e passou a pressionar, mandando até bola na trave, mas não conseguiu virar a partida. A partida se encaminhou para o final, sem muitos sustos e chances de desempate, findando-se no 1 a 1.

Mas, e como fica?

A Chapecoense somou seu quarto ponto, e se encontra em 6° lugar. Já o Criciúma chegou a cinco pontos e está em 4° lugar.

Próximos Jogos

Na próxima rodada do Campeonato Catarinense, a Chapecoense enfrenta o Figueirense, na quarta-feira (25), às 21h, no estádio Orlando Scarpelli. Já o Criciúma joga na quinta-feira (26), às 21h, contra o Marcílio Dias, no estádio Heriberto Hülse.