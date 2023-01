Santos encontra gol no fim e empata com São Bernardo fora de casa pelo Paulistão

O Santos não jogou bem, principalmente no primeiro tempo, mas conseguiu impedir a derrota para o São Bernardo neste domingo (22), no estádio Primeiro de Maio, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Tigre abriu o placar com Chrystian Barletta, enquanto o Peixe, na reta final do confronto, se beneficiou com o gol contra anotado por Matheus Salustiano.

São Bernardo quase saiu com o triunfo de campo

Apesar do início devagar das equipes na partida, o São Bernardo não tardou em inaugurar o marcador. Aos oito minutos, em jogada iniciada pelo lado direito, o time da casa se lançou com velocidade ao ataque, e Chrystian Barletta, após se desviar da marcação e driblar Maicon, finalizou firme e rasteiro ao fundo das redes. No lance, o goleiro João Paulo ficou sem reação e não se esticou para impedir o gol.

Aos 30, o Tigre tentou ampliar a vantagem em boa cobrança de falta batida por Rafael Vaz, com chute para fora. Aos 44, antes da ida ao intervalo, foi a vez de Léo Jabá finalizar para cima, passando muito perto da trave.

Logo no começo do segundo tempo, aos dois minutos, Jeferson arriscou de longe e exigiu boa defesa de João Paulo, que espalmou o perigo para fora. Se o arqueiro santista não tivesse evitado, a bola teria como destino ir para o alvo.

Aos 17, o São Bernardo chegou a marcar o segundo tento, porém foi anulado pela arbitragem por impedimento. A jogada no meio teve efeito Barletta, que se desviou da marcação e carimbou a trave; no rebote, João Carlos, impedido, mandou às redes.

Aos 29, foi a vez do Santos ter gol anulado por impedimento. Carabajal, que entrou na vaga de Mendoza no segundo tempo, aproveitou que a redonda caiu em seus pés e correu, livre de marcação, para chutar na meta defendida por Alex Alves. Como não valeu, após revisão no VAR, o árbitro seguiu a partida.

Aos 45, em momento de infelicidade de Matheus Salustiano, o jogador falhou depois da cobrança de falta a favor dos santistas e acertou a bola contra o próprio gol, beneficiando o oponente que estava sendo derrotado e que, de certa maneira, estava se conformando com o resultado.

Para piorar a situação dos mandantes, o árbitro Salim Fende Chavez deu cartão vermelho para Rodrigo Souza depois de falta cometida em Lucas Braga. O VAR entrou em ação e desfez o exagero, com o cartão vermelho sendo trocado por cartão amarelo no fim. Portanto, alívio para o São Bernardo que deixou escapar a vitória perto do apito final e quase terminou o confronto com jogador a menos em campo.

Classificação e próximos compromissos

Com o empate, o São Bernardo ocupa a vice-liderança do Grupo D, com cinco pontos, enquanto o Santos, também na segunda colocação, está com quatro pontos no Grupo A.

Na próxima rodada, o Santos irá receber o Água Santa na quarta-feira (25), na Vila Belmiro, às 21h35, e o São Bernardo, por sua vez, terá pela frente o Mirassol na quinta-feira (26), fora de casa, às 19h30.