RespeitemOSantos: entenda o movimento da torcida santista nas redes sociais

Na manhã desta terça-feira (24), a tag #RespeitemOSantos começou a rodar entre os torcedores do Santos nas redes sociais, principalmente no Twitter. Após duas temporadas conturbadas desportivamente, com brigas contra o rebaixamento e um 2023 que não se iniciou como esperado, os santistas então decidiram usar as redes sociais para protestar a favor do nome do clube.

A ideia do #RespeitemOSantos é pedir que os diretores do clube e principalmente o Presidente Andres Rueda, comece a olhar mais para o clube na parte desportiva. Desde do início desta gestão, o Santos brigou para não cair nas duas últimas edições do Paulistão, além de dois Brasileirões bem abaixo. Sem contar as eliminações precoces nas últimas Copa do Brasil e Sul-Americana.

No início de seu mandato em 2021, Rueda encontrou o Santos em situação delicada financeiramente, porém, o mandatário prometeu aos santistas que iria reverter esta situação em seus dois primeiros anos de mandato. Segundo o Presidente, 2021 e 2022 iriam doer na carne, mas 2023 seria o ano da colheita.

“O Santos tem uma folha, sem encargos, beirando os R$ 8 milhões. No futebol, os encargos são de 40 ou 50%. Coisa de R$ 12 milhões. Não encaixa, não dá. Preciso derrubar, de qualquer maneira, o custo da folha para R$ 5,5 ou R$ 6 milhões sem encargos. Vai doer na carne, não tem como. Sem isso, não vamos viabilizar o clube. Não é só torcer para ter um raio, brigar para ter colocações em campeonato Santos tem que entrar para ganhar campeonato. Queria ter dinheiro sobrando para contratar o que há de melhor no mercado. Para chegarmos nisso, vamos sofrer. Ninguém gosta de fazer, não é agradável demitir e enxugar a folha, mas nosso propósito na gestão é corrigir e colocar o Santos no caminho correto”, disse o Presidente em março de 2021.

Dois anos se passaram, e a gestão financeira do clube realmente foi algo muito elogiada pelos seus torcedores nesse período. Muitos até o diziam que o Santos tem uma gestão financeira invejável com o atual mandatário, porém, que deixava muito a desejar quando o quesito é a parte futebolística.

Após dois anos com eliminações precoces e lutas contra o rebaixamento, os santistas estavam aguardando um 2023 de mais tranquilidade. Porém, não foi assim que o ano do clube se iniciou. O Santos vem de três partidas apresentando um futebol bem abaixo de seus rivais, inclusive, saiu atrás do placar em todas elas.

Contra o Mirassol, o Peixe conseguiu a virada por 2 a 1 dentro de casa, já contra o Guarani acabou saindo derrotado por 2 a 0 fora de casa. Na terceira partida contra o São Bernardo, também no estádio do adversário, conseguiu o empate em 1 a 1, que por muitos, nem merecia pelo futebol apresentado. Após a última partida, o técnico Odair Hellmann falou na entrevista coletiva que ele não resolverá os problemas da equipe num passe de mágica.

“Hoje era jogo de primeira e segunda bola, mais físico, de duelo, se a gente colocasse a bola no chão, iria criar oportunidades, foi o que aconteceu no segundo tempo. Fizemos um gol, tivemos o pênalti, outro gol anulado, mas é um trabalho de reconstrução mental, técnica e de resultado. Sou treinador, não sou mágico, vai ter oscilação. Não vai ser de uma hora para outra, de quarta para domingo”, disse o treinador.

O início dos protestos

E foi após este empate contra o São Bernardo, que a torcida perdeu a paciência e decidiu criar o movimento #RespeitemOSantos. Páginas e influencers santistas começaram a rodar a tag nas redes sociais, pedindo a melhora do clube.

Para que a história do Santos não seja manchada por negligência ao futebol, estamos em união para protestar contra ao abandono e para evitar o pior após falsas promessas. Acorda @AndresRueda_sfc @SantosFC #RespeitemOSantos



Uma das principais críticas da torcida é a falta de reforços de peso, o Santos fez cinco contratações nesta pré-temporada, porém, nenhuma delas foram consideradas de alto nível. Além disso, das cinco, três foram de times rebaixados no Campeonato Brasileiro.

Confira a lista dos contratados:

• Messias - rebaixado com Ceará;

• Mendoza - rebaixado com Ceará;

• Vladimir - rebaixado com Avaí;

• João Lucas - 16° lugar com Cuiabá;

• Dodi - futebol japonês.

O Campeonato Paulista se iniciou, a equipe não começou bem e a torcida está cobrando por melhoras. Mesmo estando ainda na terceira rodada, os torcedores projetam que com este futebol apresentado, será mais um ano de lutas para não cair.

Lógico que todo torcedor quer títulos, mas no caso dos santistas, querem apenas um time competitivo para que o clube volte a ser protagonista nas competições em que disputa. 2023 está no início, mas a cobrança dos torcedores tende ser algo recorrente se o clube não melhorar ao decorrer do ano.

Vale lembrar que além dos últimos dois anos conturbados desportivamente, o Peixe não ganha um título desde 2016, algo que faz a cobrança ficar ainda maior.