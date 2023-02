Flamengo embarca para o Marrocos, em busca do bicampeonato do Mundial

Nesta quinta-feira (2), o Flamengo embarcou para o Marrocos, onde na terça-feira (7), às 16h (horário de Brasília), estreia no Mundial de Clubes em busca do bicampeonato. Foram muitos km do Ninho do Urubu, CT do Rubro-Negro, até o Terminal de Cargas, no aeroporto do Galeão.

Aos gritos de “Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar!”, os torcedores demonstraram total otimismo para a disputa do Mundial de Clubes, A expectativa é a de que um grande número de rubro-negros se concentre próximo ao aeroporto para recepcionar a delegação.

Multidão na cidade do Rio de Janeiro

De carro, a pé, de moto, e até de barco, milhares de torcedores acompanharam a trajetória do ônibus do Mais Querido. Thiago Maia, meio-campista do Fla, registrou a festa do lado de fora. Sinalizadores, Bandeirões para Gabigol e fogos, abrilhantaram ainda mais a noite dos enlouquecidos flamenguistas.

O AeroFla de dentro do ônibus!



📸 thiago.maia via stories pic.twitter.com/WwBEhBpsVX — Fla Reporta 🏆🏆🏆 (@flareporta) February 3, 2023

Policiais tentaram conter a torcida, que tentava chegar muito pero dos jogadores. Inclusive tinha torcedor em cima do ônibus, e até no semáforo da cidade. Do lado de dentro, seguiu até o Terminal de Cargas, onde os jogadores desceram e foram direto para aeronave.

QUE FESTA ABSURDA! DÁ UMA OLHADA DE COMO FOI DE DENTRO DO BUSÃO! 🔴⚫ 🚎 #VamosFlamengo #OusarSonhar pic.twitter.com/gjQQmg6v15 — Flamengo (@Flamengo) February 3, 2023

Para o Mundial, o Flamengo viajou com 31 atletas, mas nem todos ficarão à disposição de Vítor Pereira. O atacante Bruno Henrique e o meia Victor Hugo, por exemplo, estão lesionados. Outros seis nomes não poderão ser inscritos, pois a Fifa permite a utilização de, no máximo, 23 jogadores.

O adversário do Flamengo na semifinal será conhecido neste sábado, com a partida entre Al Hilal e Wydad Casablanca. Veja os times classificados, o chaveamento e mais informações do torneio.

Ainda do Ninho do Urubu, vários torcedores ficaram na porta do CT esperando a saída dos jogadores. De lá, um torcedor correu para tentar acompanhar o ônibus. Já no aeroporto, muita festa da torcida motivaram os atletas que vão buscar o bicampeonato da competição.