Auxiliar de Diniz, Eduardo Barros lamenta derrota do Flu para Volta Redonda: "Nos distancia da liderança"

O Fluminense foi superado pelo Volta Redonda nesta quinta-feira (02/02) pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor controlou a posse e buscou criar oportunidades, mas acabou esbarrando na forte defesa adversária e não conseguiu reverter o resultado no Estádio Raulino de Oliveira.

Em entrevista coletiva, Eduardo Barros (auxiliar do Diniz) falou sobre a partida:

"Resultado ruim, nos distancia da liderança momentaneamente. Não recebemos bem porque não é bom perder. Temos que extrair o que fizemos de bom para fazer os ajustes e voltar a vencer."

Dificuldade na partida e Volta Redonda

"São muitos ajustes finos que precisam ser feitos para a gente atingir o que fizemos ano passado. Não é fácil atingir bloco baixo. O Volta Redonda faz um grande trabalho, tem jogadores dedicados e isso torna o trabalho difícil. No primeiro tempo tivemos algumas chances, mas acho que faltou o gol. Cruzamos muitas vezes, finalizamos muito, talvez se tivéssemos num momento emocional melhor nós teríamos feito o gol"

Gols sofridos

"Os três gols têm naturezas diferentes. Contra o Boavista, foi num tiro de meta, uma bola longa que não cortamos. Contra o Botafogo, a bola era nossa e nós perdemos, eles nos forçaram a tentar um passe longo. Contra o Volta Redonda, foi um lance que facilmente a gente poderia ter neutralizado se o Nino não tivesse sido punido erroneamente com um cartão no primeiro tempo. Como estava amarelado, ele não fez a falta. Os três lances, por mais que tenham bolas nas costas de defesa, não são iguais, não acho que tenham a ver com o emocional da equipe."

"Ele era especialista. No ano passado, foi líder no brasil em assistências. É um dos nossos cobradores de bola parada. Tem o Ganso também. Quem estiver no campo e for apto, pode bater."

Sob comando de Fernando Diniz, a equipe volta a campo no domingo (05/02), quando enfrenta o Audax Rio, às 18h, no Maracanã, pela sétima rodada da competição.