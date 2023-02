Coritiba fica no empate com São Joseense e perde chance de se aproximar da liderança

Neste domingo (12), o Coritiba recebeu o São Joseense no Couto Pereira. Apesar de ter sido uma partida movimentada, os torcedores nas arquibancadas não presenciaram gols e, assim, o Coxa Branca perdeu a oportunidade de tomar a vice-liderança do Operário.

A primeira grande chance de gol veio logo aos 4 minutos, quando Pottker ajeitou de cabeça para Robson na pequena área. Contudo, o goleiro Gabriel interceptou e, no rebote, Marcelino Moreno mandou por cima do gol. Em seguida, Rodrigo Pinho arriscou da intermediária, mas também parou em Gabriel. Neste lance, os jogadores do Coritiba reclamaram de um pênalti em Robson, após disputa com Carlão. Contudo, o árbitro deixou o jogo seguir.

Em seguida, Thiago Primão arriscou de chapa da intermediária e obrigou Gabriel a trabalhar. No final da primeira etapa, Robson desviou de cabeça cruzamento vindo da direita, e acertou o lado de fora da rede, levantando a torcida do Coritiba. Logo após, o Azulão quase abriu o placar. Caio tabelou com Arthur Bessa dentro da área, mas finalizou para fora. Ainda na primeira parte, Robson teve nova chance, quase na pequena área, mas acertou a orelha da bola. Mesmo assim, o chute do camisa 30 tinha endereço, mas foi bloqueado por Carlão.

Na segunda etapa, os mandantes continuaram mantendo a posse de bola e seguiam marcando forte presença no último terço do campo de ataque. Porém, não conseguiam transformar isto em chances reais de gol, visto que finalizaram diversas vezes de fora da área, mas sem perigo à meta do azulão. A melhor chance do segundo tempo veio novamente com Robson, que recebeu lançamento de Liziero, mas acertou a trave. Sendo assim, a partida terminou sem gols.

Classificação e próximos jogos

Desta forma, o Coxa não tomou a vice-liderança e ficou na terceira colocação, com 18 pontos. O Alviverde volta a campo na quarta-feira (15), contra o Londrina, no Couto Pereira. Já o São Joseense ocupa a oitava posição, empatado com o Aruko em 9 pontos, mas estando à frente pelo saldo de gols. O próximo compromisso do Azulão é em casa, na quinta-feira (16), contra o Rio Branco.