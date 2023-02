Coritiba vence Cianorte de virada e segue na segunda colocação do Paranaense

Na noite desta quinta-feira (2), o Coritiba venceu o Cianorte de virada por 3 a 1, no Couto Pereira, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. Rodrigo Pinho duas vezes e Alef Manga marcaram os gols do Alviverde. Luiz Fernando marcou o gol do Cianorte.

O jogo

O jogo começou com muitos erros de ambos os lados e também com muita chuva no gramado. Mas, o Cianorte conseguiu chegar com volume ofensivo. Aos 21, em cobrança de lateral na área, Joanderson ganhou de Farias e fez o toque para o centro da área e Luiz Fernando, apareceu e acertando um bonito chute cruzado. O Alviverde até tentou reagir, mas com muitos erros no campo de ataque e foi para o intervalo em desvantagem.

Foto: Divulgação | Coritiba

A partida recomeçou com o Coritiba com várias mudanças. Mas, o Cianorte se manteve bem na partida, e só complicou quando o zagueiro Igor Morais levou o segundo amarelo e foi expulso. Com a vantagem de um a mais, o Alviverde pressionou, ousou e buscou o empate. Em passe na área, Roboson ficou na cara do goleiro, fez o corte e rolou para Pinho. Aos 29, Robson recebeu a bola pelo meio da defesa, driblou o goleiro, e levou pra linha de fundo para ver Rodrigo Pinho colocar a bola no fundo do gol.

O empate deu mais força ao alviverde, que se desdobrou atrás do desempate. Aos 34, em jogada trabalhada de Manga pela esquerda, Pinho, de primeira, se joga para virar. Mandando na partida, o Alviverde relaxou, mais não deu bobeira quando encontrou espaços no adversário, e num novo ataque, Manga foi derrubado na área, e o árbitro de cara marcou o pênalti, o mesmo foi para a bola e definiu a virada do Alviverde e decretou a vitória por 3 a 1.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Coritiba chega aos 16 pontos e permanece na 2° colocação. Já o Cianorte caiu para a 6° colocação, com 10 pontos.

Próximos Jogos

O Coritiba volta a campo diante do Athletico no domingo (5), às 18h30, na Arena da Baixada. Já o Cianorte vai enfrentar o Azuriz, também domingo, às 18h30.