São Paulo vence Santos com tranquilidade e se alivia no Paulistão

Em noite chuvosa, o São Paulo derrotou o Santos por 3 a 1, no Morumbi e afasta qualquer princípio de crise. Em um jogo que o Tricolor dominou dos início ao fim, Calleri se redimiu, marcou o seu primeiro gol do ano, Galoppo fez o segundo de pênalti e Luan fechou a conta. Rwan ainda descontou nos acréscimos para o alvinegro praiano, mas de nada adiantou.

São Paulo atropela no primeiro tempo

No meio a um campo encharcado, devido as fortes chuvas que caíram no Morumbi, o jogo começou até com uma certa dominância do Santos que obteve a primeira finalização. Marcos Leonardo arriscou cruzado e Rafael defendeu em dois tempos.

No entanto, foi só isso mesmo, e então, o São Paulo comandou as ações e rapidamente conseguiu o seu gol de abertura. Em cobrança de falta perfeita, Wellington Rato levantou na cabeça de Calleri para fazer o seu primeiro tento da temporada: 1 a 0. Não deu tempo nem do Santos, se remontar e já sofreu outro baque. Em bola alçada, Luciano cabeceou e Lucas Pires evitou o gol com cotovelo. O árbitro expulsou o defensor e marcou a penalidade. Na cobrança, Galoppo bateu no cantinho direito, com categoria: 2 a 0.

Após esse momento, o soberano pressionou no fim, mas quem quase iria diminuindo o prejuízo era o Santos. Em uma batida cruzada de Mendoza, Rafael defendeu de forma espetacular. Terminado mesmo com a grande vantagem aos donos da casa.

Luan dá números finais a partida

Se o Santos queria pelo menos ter um pingo de esperança, isso foi acabando nos primeiros minutos da etapa final. Em uma lance pelo meio de campo, João Lucas chegou de sola na perna do Calleri. O árbitro foi olhar no VAR e mandou o zagueiro pra rua mais cedo.

Com dois a menos, o São Paulo teve mais tranquilidade para aumentar a contagem e isso quase ia se concretizando minutos depois. Galoppo foi acionado na grande área e chutou cruzado, passando rente ao travessão. No lance seguinte, o argentino tentou novamente em uma cabeçada, mas saiu no lado esquerdo.

Diante do aumento da chuva, o jogo ficou prejudicado e apenas na reta final o São Paulo resolveu colocar o último prego no caixão santista e veio da joia de Cotia. Luan recebeu do meio da rua e arriscou dali mesmo, a bola quicou e João Paulo não conseguiu pegar: 3 a 0.

O Santos ainda diminuiu em um pênalti cometido pelo Rafael em cima do Rwan, que o próprio efetuou. No entanto, nada que estragasse a festa da torcida no Morumbi, em uma vitória que dá um respiro ao Tricolor.