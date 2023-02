Classificado, Odair elogia postura do Santos e projeta "decisão" contra Corinthians

Na noite desta quinta-feira (24), o Santos venceu o Ceilândia, por 1 a 0, e garantiu a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Odair Hellmann reconheceu a dificuldade que a equipe teve em abrir o placar, mas elogiou a postura de seus jogadores dentro do jogo.

Além de celebrar a classificação, o comandante santista projetou o próximo confronto diante o Corinthians. Segundo Odair, será uma “decisão” para o clube da Baixada Santista.

“É importante dizer que o volume que criamos até os 30, 35 minutos do primeiro tempo já merecíamos estar vencendo a partida. Não fomos tão assertivos quanto no último jogo, mas criamos chances e oportunidades. Fomos dominantes na partida, lideramos as ações, ganhamos as primeiras e segundas bolas, mas o gol não saiu”, disse o técnico.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

“Se o gol sai com oito minutos, com certeza o jogo se daria de outra forma. Quando ele não sai, todo esse volume e todas essas chances criadas, o jogo pega outro aspecto. É um jogo decisivo. Sentimos a sequência que estamos tendo, mesmo assim os jogadores correram muito. O campo deixa o jogo mais lento, por isso buscamos essas variações táticas para buscarmos manter a nossa dominância na partida. O Santos não abriu mão em nenhum momento”, completou Odair.

O Santos criou boas oportunidades na primeira etapa, principalmente nos passes do meio-campista Lucas Lima, porém, os atacantes não estavam com a pontaria em dia e acabaram perdendo as chances de abrir o placar. Novamente o time também sofreu com as falhas na defesa e jogadas aérea, precisando que o João Paulo salvasse o time mas uma vez.

Já na etapa final, o Santos conseguiu a vitória com um gol de Joaquim, de cabeça, aproveitando escanteio cobrado por Lucas Lima, na medida para o zagueiro testar firme pro fundo da rede.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

“Buscamos a vitória desde o início, mas como o gol não saiu gera uma ansiedade. Estávamos fortes dentro da partida, se tivéssemos feito no início, certamente seria uma outra história. No segundo tempo, o jogo foi mais truncado, os dois times cansaram um pouco e acabamos fazendo gol de bola parada. Estamos trabalhando muito isso, hoje foi a nosso favor. O Santos criou e fez por merecer até mais gols”

Satisfeito com a classificação, Odair Hellmann fez questão de relembrar que o Santos conseguiu, pela primeira vez nesta temporada, dois jogos seguidos com vitória, além disse, são três jogos sem perder. Algo que não acontecia desde outubro de 2022.

No próximo domingo (26), o Alvinegro Praiano terá compromisso importantíssimo contra o rival Corinthians, na Vila Belmiro, às 16h, pela 11ª rodada do Paulistão. Brigando pela vaga na próxima fase, se vencer, o Peixe pode ficar ainda mais próximo de conquistar a classificação no Estadual. Com isso, Odair trata a próxima partida como uma “decisão”.

“O mais importante é que veio a vitória, classificação e o terceiro jogo sem derrota. Vitória fora de casa é um aspecto importante. Daqui um dia e meio temos uma decisão. É mudar o momento, continuar sendo maduro e equilibrado. O time fez uma partida séria, concentrada e por isso que classificou”, finalizou o comandante.