Santos goleia Portuguesa, respira e sonha com classificação no Paulistão

Na tarde deste domingo (19) o Santos goleou a Portuguesa por 4 a 0 na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Com esta vitória o Peixe trocou o risco de rebaixamento pelo sonho da classificação no Estadual – algo que não acontece já faz duas temporadas.

Para chegar neste resultado, o time da Baixada Santista contou com a atuação inspirada de um trio: Marcos Leonardo, Mendoza e Lucas Lima. No primeiro tempo, o Peixe marcou três vezes e na segunda etapa marcou o quarto tento. Com isso, amenizou um pouco aquele clima tenso por conta do início de temporada bastante conturbado.

Domínio alvinegro

O Santos não esperou muito e logo no início do jogo abriu o placar com a dupla Lucas Lima e Marcos Leonardo. No primeiro minuto da partida, o atacante tabelou com o meia e tocou na saída do goleiro lusitano para abrir o placar na Vila Belmiro.

Ameaçados pelo rebaixamento, a equipe da Portuguesa deu trabalho com a marcação alta e dificultava a saída de bola o Peixe, mas sem qualidade para concluir suas jogadas. Aos 17, após passe errado pelo meio, novamente ele, Lucas Lima, arrancou e subiu ao ataque para cruzar na medida pro Marcos Leonardo fazer mais um.

A Lusa começou a sentir a desvantagem de dois gols e começou a dar espaços para o Santos. Com isso, a equipe alvinegra chegou ao terceiro tento aos 31. Desta vez, o Marcos Leonardo deixou de ser artilheiro para cruzar da direita e deixar Mendoza na cara do gol, o colombiano apenas empurrou a bola para o fundo das redes.

Aos 36, Marzagão ainda foi expulso após acerta uma cotovelada no rosto de Sandry em uma disputa pelo alto. O atleta sofreu um corte profundo no rosto e teve que ser substituído. A assessoria do clube comunicou minutos depois que o volante estava bem e consciente.

Mesmo com uma grande desvantagem e com um jogador a menos, a Portuguesa ainda tentou reagir. Aos dois minutos da segunda etapa, Gustavo Ramos bateu na saída de João Paulo, mas Eduardo Bauermann salvou antes que a bola entrasse no gol santista.

Porém, o Santos tratou de acabar com qualquer esperança lusitana e, dois minutos após o quase gol da Portuguesa, em cobrança de escanteio cobrada por Lucas Lima, Bauermann desviou, e Mendoza completou para o fundo das redes: 4 a 0 para o time da casa.

Marcos Leonardo, aos 17, ainda carimbou a trave. E aos 21, Lucas Pires tentou afastar uma bola, pegou errado nela e quase fez contra. Nos minutos seguintes, Odair Hellmann passou a fazer alterações na equipe e rodou o elenco. Com isso, o time perdeu a sua intensidade e administrou a vantagem até o apito final.

Como os times ficam?

Com a vitória, o Santos chega aos 13 pontos, um atrás do Red Bull Bragantino, segundo do Grupo A, mas que ainda enfrenta o Palmeiras nesta rodada. Com isso, o Peixe afasta o fantasma do rebaixamento, e começa a sonhar com a classificação. Já a Portuguesa, com apenas uma vitória na competição, está na lanterna do Estadual, com seis pontos, e corre um grande risco de voltar para Série A2.

Próximos jogos

O Santos troca de chave e volta a jogar na quinta-feira (23) pela Copa do Brasil, o adversário será o Ceilândia-DF, às 20h, no estádio Serejão. Pelo Paulistão, faz o clássico contra o Corinthians, domingo (26), às 16h, na Vila Belmiro. Já Portuguesa recebe o São Bento, também domingo, às 20h40, no Canindé.