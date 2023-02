Com alteração no meio-campo, Santos se prepara para estreia na Copa do Brasil

Na próxima quinta-feira (23) o Santos enfrenta o Ceilândia, às 20h, no Serejão, em jogo válido pela 1ª fase da Copa do Brasil. O Peixe terminou a preparação para sua estreia na tarde desta quarta-feira, no CT do Brasiliense. Odair Hellmann irá manter o time titular da última partida, com excessão ao volante Sandry, que dará lugar ao Rodrigo Fernández.

O volante uruguaio está recuperado de uma lesão muscular na coxa e, inclusive, foi utilizado na vitória por 4 a 0 sobre a Portuguesa, no último fim de semana. Ele entrou ainda no primeiro tempo, no lugar de Sandry, que acabou sofrendo uma lesão no rosto e precisou ser substituído.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Menino da Vila vinha sendo o titular da equipe de Odair, mas no último jogo foi atingido no rosto por Diogo Marzagão e virou desfalque para as próximas partidas. O atleta passou por cirurgia no Hospital Albert Einstein e ficará em repouso nos próximos dias.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS: João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Dodi, Rodrigo Fernández e Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Peixe motivado

O Santos vem com uma motivação a mais para o confronto diante o Ceilândia. A equipe que vinha em crise na temporada, goleou a Portuguesa na Vila Belmiro e conseguiu respirar no Campeonato Paulista.

Além disso, as boas atuações de alguns jogadores da equipe chamaram atenção, uma delas foi a de Lucas Lima, eleito o craque do jogo. O camisa 23 voltou ao clube da Baixada Santista após muita polêmica, desde sua saída para o Palmeiras. O meia retornou nesta temporada com um contrato de produtividade e vem mostrando trabalho dentro de campo. O jogador falou sobre o recomeço no Peixe:

“O clima sempre foi bom. A rapaziada me recebeu super bem. Acho que no futebol clima bom é clima de vitória. Fica bem mais fácil. O clima está melhor. Agora precisamos de uma sequência e continuar trabalhando”, comentou.

“O professor já passou algumas coisas sobre eles. Mas temos de focar no nosso trabalho, o time está crescendo. Temos de entrar ligados, não podemos dar mole nessa competição. Vamos tentar fazer um grande jogo”, concluiu o meia.