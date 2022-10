Com dois de Juninho Capixaba, Fortaleza vence Coritiba no Castelão

Em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 1 nesta quinta-feira (27), no Castelão. Juninho Capixaba (duas vezes) e Romarinho marcaram para o time da casa, enquanto Cadorini, que veio do banco, fez o único para o visitante.

Gol logo no começo e domínio do Leão

O Coritiba não teve nem tempo para se defender. Logo aos 2 minutos, Juninho Capixaba acertou um chute de fora da área e abriu o placar para o Leão.

Com a vantagem tão cedo, o time de Vojvoda conseguiu ter mais a posse da bola e o controle da partida durante boa parte do primeiro tempo.

Aos 29 minutos, Lucas Lima sofreu um pênalti após colidir na área com o goleiro Gabriel Vasconcelos. Thiago Galhardo bateu e acabou parando na defesa do goleiro adversário.

O Coxa só conseguiu atacar da metade para o fim. As chances mais perigosas saíam dos pés de Alef Manga.

Mexida ousada de Guto Ferreira e mais uma vitória do Fortaleza

Precisando de um ponto ou vitória, o técnico Guto Ferreira aproveitou o intervalo e fez mudanças ofensivas. Gadorini e Warley entraram para tentar mudar o rumo do jogo.

Logo aos 15 minutos, a mudança surtiu efeito e o atacante Gadorini diminuiu o prejuízo para o Coxa com um belo gol. Com um time mais ofensivo, o Coritiba acabou cedendo mais espaços para o Fortaleza.

Aos 73 minutos, Romarinho, que tinha acabado de entrar, entrou bem na área e decretou a vitória para a equipe cearense. Fortaleza segue em uma sequência de sete partidas sem perder.

Incidente com Lucas Sasha

O camisa 88 do Leão acabou sofrendo um mal estar na metade da primeira etapa e precisou ser retirado por ambulância para realizar alguns exames. O jogador passa bem e será reavaliado.

Como fica?

Com a vitória, o Fortaleza ocupa a nona colocação, com 48 pontos, enquanto o Coritiba, em 16º, com 35 pontos.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (2), às 16h, fora de casa, o Leão vai até São Paulo encarar o líder Palmeiras. O Coritiba vai encarar o já rebaixado Juventude, em Caxias do Sul, às 19h.