Léo Linck festeja primeiras oportunidades pelo profissional do Athletico

Vindo da escola que já contou com nomes como Flávio, Weverton, Santos e atualmente Bento, Léo Linck é mais um jogador que desponta no gol do Athletico-PR. Tanto que nesta temporada o prata da casa realizou os primeiros jogos como profissional.

Sob o comando de Paulo Turra, o jovem de 21 anos debutou recentemente na equipe titular do Furacão durante o Estadual. Nessas oportunidades, o arqueiro não decepcionou e saiu de campo vitorioso dos confrontos contra Operário Ferroviário (3 a 1) e Cascavel (1 a 0).

Momentos únicos na trajetória do atleta, como o próprio escreveu em suas redes sociais após estreia diante da equipe da cidade de Ponta Grossa.

"Uma data que ficará marcada pra sempre em minha memória, estreia profissional no clube que eu amo e sempre me deu todo o suporte possível para que esse sonho se tornasse realidade, agradeço a todos que em algum momento me ajudaram no caminho, vamos sempre em busca de mais", afirmou.

Desde 2015 no Furacão, o paredão passou com sucesso por todas as categorias de base do clube. Sendo um dos principais nomes da equipe que foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro na categoria de juniores em 2020.

Além disso, acumula convocações para seleções de base do Brasil e períodos de treino com o time principal junto ao grupo dirigido na época por Tite. Ocasião em que o goleiro participou das atividades que antecederam as partidas contra Equador e Paraguai, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo passada.

Sequência

Léo Linck e companhia voltam a campo com o Furacão no próximo sábado pela fase de quartas de final do Campeonato Paranaense. Oportunidade que o elenco do Athletico visita o São Joseense.