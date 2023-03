Operário vence Coritiba e garante vice-liderança do Campeonato Paranaense

Na tarde deste domingo (26), o Operário-Pr venceu o Coritiba, por 3 a 0, em Ponta Grossa, e garantiu a vice-liderança do Campeonato Paranaense. Luiz Henrique, Willian Machado e Zé Vitor marcaram para o Fantasma.

Operário domina e marca

O jogo começou com o Operário tomando iniciativa e pressionando forte. Já o Coritiba partiu pra cima, indo ao ataque e finalizando com Manga, que chutou para fora. Apesar da partida equilibrada, naquele lá e cá, o Operário conseguia se sobressair, chegando com maior volume, e muita qualidade de jogo.

Aos 14, saiu o primeiro do Operário, com Marco Antônio que saiu com velocidade, mandou para Luiz Henrique, que recebeu na área e arriscou o chute, a bola esbarrou no jogador adversário, desviando o trajeto da bola e tirando o goleiro Gabriel da jogada. Aos 37, um lance assustou a todos os torcedores do Operário, a bola foi recuada para o goleiro Rafael Santos, que deixou a bola passar e ficou muito perto de ter entrado, é isso foi o suficiente para o Operário acordar e voltar a se impor na partida, e chegou atacando no minuto seguinte, voltando a balançar as redes com Vinicius Mingotti, mas o gol não valeu, o impedimento foi marcado.Na sequência, Marco Antônio fica cara a cara com o goleiro do Coritiba, com a chance ampliar o placar, mas ao arriscar o chute, não obteve êxito em acertar e a bola saiu para fora.

Sai da frente do frente, que vem Alef Manga sem freio, o jogador ficou cara a cara com o goleiro do Operário, arriscou um chute rasteiro e a bola parou nos pés de Rafael Santos. Logo em seguida, o árbitro soou o apito e encerou a etapa inicial.

Olé, Olé olha o Operário aí

A partida recomeça equilibrada e com ambas equipes chegam com novas carinhas pra jogo. Pelo Operário, saiu Arthur Neves para entrar Lucas Hipólito, enquanto que no Coritiba, saiu o zagueiro Marcio Silva para a entrada de Kaio César, atacante.

Aos 14, Rafael Oller, que havia acabado de entrar, deu uma arrancada e o zagueiro do Coritiba, Kuscevic, foi obrigado a parar a jogada. Como ele já tinha um amarelo, recebeu o vermelho e acabou sendo expulso. Com o Coritiba com um a menos, o Operário viu como incentivo e, logo na cobrança da falta que rendeu o vermelho, Willian Machado acertou dentro da baliza e anotou o segundo para o time da casa. Aos 30, mais uma vez a rede balançou a favor do Operário, mas o gol de Dudu também foi anulado pelo árbitro, após o bandeira assinalar impedimento.

Aos gritos de "olé" da torcida, o Operário seguiu pressionando e levando perigo ao adversário, até que no último lance, numa cobrança de falta, saiu o terceiro gol do Operário, que foi validado, Zé Vitor colocou no canto e balançou as redes. Ainda durante as comemorações, o árbitro apitou pela última vez em campo, encerrando a partida, onde o Operário venceu por 3 a 0.

Mas, e agora?

O resultado faz o Operário-PR fechar a primeira fase na segunda posição, com 25 pontos. Já o Coritiba termina na terceira colocação, com 22.

QUARTAS DE FINAL

O Operário-PR vai enfrentar o Aruko pelas quartas de final. O primeiro jogo será em Maringá, com a volta em Ponta Grossa. Já o Coritiba vai ter pela frente o FC Cascavel, também com a vantagem de decidir em casa. O mata-mata começa no próximo final de semana. As datas e o horários ainda serão homologados pela FPF.