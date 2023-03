Athletico vence Londrina e mantém invencibilidade na primeira fase do Paranaense

O Londrina recebeu a equipe do Athletico-PR na tarde deste domingo (26), em jogo válido pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense de 2023. Quem saiu com a vitória foram os visitantes, com uma pintura marcada por Terans, já na segunda etapa.

O Furacão já tinha o primeiro lugar garantido, mas conseguiu manter a invencibilidade, e agora enfrenta o oitavo colocado, São Joseense, nas quartas de final. O Tubarão poderia se classificar em caso de vitória, mas com a derrota permanece em 10º lugar.

Primeiro tempo tem leve domínio do Athletico, mas sem gols

A primeira etapa começou interessante, com as duas equipes buscando o gol logo cedo. Logo no primeiro minuto, Cirilo chutou bem e obrigou Bento a fazer a primeira boa defesa da partida. A resposta do Athletico veio em seguida, quando Bryan Garcia recebeu de Vitor Roque e chutou cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo.

O jogo então ficou morno, e a próxima boa chance foi apenas aos 22 minutos, quando Fernandinho tentou de cobertura, mas Saulo salvou a equipe da casa. O camisa 5 continuou tentando, e aos 33 fez o goleiro do Londrina trabalhar novamente após passe de Madson.

Apesar das tentativas, as equipes foram para os vestiários com o 0 a 0 no placar.

Terans resolve em segundo tempo sonolento

Se o primeiro tempo teve algum ímpeto das duas equipes logo no início, na segunda etapa foi bem diferente. Apesar da boa defesa de Bento após chute de Júnior Dutra, as chances foram poucas. A próxima boa chegada foi apenas aos 27 minutos, quando Diego Jardeltentou de muito longe, e a bola foi pra fora.

Mas quem resolveu tudo mesmo foi o craque do Furacão, Terans. Ele recebeu de Vitor Buenona direita, ajustou o corpo e mandou de cobertura, sem chances para Saulo. Uma verdadeira pintura!

Mesmo precisando da vitória para avançar de fase, o Londrina não acelerou o jogo, e a partida acabou mesmo com vitória do Athletico pelo placar de 1 a 0.

Próximos compromissos

O Londrina agora terá cerca de dois meses para se preparar para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 14 de Abril, em casa, contra o ABC.

Já o Furacão recebe a equipe do São Joseense, no próximo domingo (5), às 16h, pelas quartas de final do Paranaense.