Lendas das Laranjeiras #6 - Waldo: o maior artilheiro de todos os tempos

Maior artilheiro de toda história do Fluminense, Waldo Machado marcou 319 gols em 403 partidas com a camisa do Tricolor Carioca. Entre 1954 e 1961, conquistou 3 títulos para o clube das Laranjeiras, são eles: Campeonato Carioca (1959) e Torneio Rio-São Paulo (1957 e 1960). Waldo deixou o Fluminense e foi para o Valencia em 1961, sendo assim, tornando-se o segundo maior artilheiro em toda a história do clube espanhol. O ex-atacante do Fluzão encerrou a sua carreira no Hércules em 1971.

Foto: Arquivo / Fluminense

Carreira no Fluminense

Com um jeito simples de jogar e sem fazer uma firula, Waldo perdia pouquíssimos gols. O artilheiro conseguia fazer gols de todas as formas, entretanto, nunca marcou um gol de pênalti em toda sua carreira o que torna as suas estatísticas ainda mais impressionantes. Ele marcou 319 gols com a camisa do Fluminense, ou seja, uma média de quase um gol por partida e, portanto, obteve a terceira maior média de gols entre todos os maiores artilheiros dos grandes clubes do Brasil.

No Torneio Rio-São Paulo, Waldo também é o maior artilheiro do Fluminense na competição com 41 gols em 59 jogos. Em 1959, ele bateu o recorde de maior quantidade de gols em uma única temporada. Ao todo, o ex-atacante balançou as redes 62 vezes naquele ano. Até hoje, Machado é o atleta que mais fez “hat-tricks” com a camisa do Tricolor Carioca, ou seja, em 23 jogos ele marcou mais de três gols na mesma partida.

Mesmo morando fora do Brasil desde que deixou o Fluminense, o ídolo dos tricolores tinha hábito de fazer visitas à sede do clube em Laranjeiras. A sua última visita foi em 2012. Na ocasião, Waldo inaugurou o seu busto e uma biografia na sede social com a presença de dirigentes, jogadores e convidados.

“Peço até desculpa porque estou fora do Brasil desde a década de 60. Vim ao Fluminense para essa homenagem e estou muito agradecido. Quando cheguei ao clube tive a sorte de encontrar uma ótima diretoria e grandes jogadores como Castilho, Pinheiro, Didi, Escurinho, Jair Santana, Altair... Éramos uma equipe de amigos. Tive a sorte de ser o goleador máximo daquele time e até hoje as pessoas se lembram de mim por causa disso. Ando pela rua e sou saudado pelos tricolores. Nunca esperava por isso”, disse Waldo à imprensa em 2012.

Foto: Arquivo / Fluminense

Artilheiro até na Espanha

Em 1961, Waldo chegou ao Valencia onde também é considerado um ídolo. Em 9 anos, o brasileiro conquistou títulos importantes como a Copa da UEFA (1962-63) e a Copa do Rei (1967). Claro, além de tornar-se o segundo maior artilheiro da história do clube espanhol e ser o brasileiro que mais balançou as redes vestindo a camisa do Valencia.

Em 1970, permaneceu na Espanha, mas passou a jogar pelo Hércules. Foi apenas uma temporada com dois gols em 19 partidas. Portanto, em 1971, encerrou a sua carreira.

Foto: Arquivo / Valencia

Top 10 dos maiores artilheiros do Flu:

Waldo - 319 gols (1954-1961) Fred - 199 gols (2009-2022) Orlando Pingo de Ouro - 184 gols (1945-1953) Hércules - 165 gols (1935-1942) Telê - 164 gols (1950-1961) Welfare - 161 gols (1913-1924) Russo - 149 gols (1933-1944) Preguinho - 128 gols (1925-1938) Washington - 124 gols (1983-1989) Magno Alves - 124 gols (1998-2016)

Top 10 dos jogadores com mais partidas disputadas pelo Fluzão:

Castilho (697 partidas) Pinheiro (606 partidas) Telê (559 partidas) Altair (551 partidas) Escurinho (490 partidas) Rubens Galaxe (465 partidas) Denilson (431 partidas) Gum (414 partidas) Assis (409 partidas) Waldo (403 partidas)

Aposentadoria

Após morar quase 6 décadas na Europa, Waldo vinha sofrendo bastante com o Alzheimer. Esta doença é um transtorno neurodegenerativo que é progressivo e fatal. Ao ter Alzheimer, as atividades do dia a dia acabam se tornando cada vez mais difíceis de realizar e, infelizmente, o paciente também sofre com a perda de memória. Devido a esta doença, o eterno ídolo dos tricolores veio a falecer em 2019.

“Agradecer a todos no Brasil pelo carinho que vocês tinham pelo meu pai. Foi uma coisa rápida. Essa semana mesmo ele já não queria comer nada. Hoje de manhã a médica me ligou e disse que estava delicado. Ele não sofreu nada e foi em paz. Agradeço muito a toda torcida do Fluminense”, disse seu filho Walmar ao anunciar o falecimento do pai.

Ao saber da notícia, Fluminense e Valencia prestaram homenagens ao eterno Waldo Machado que deu muitas alegrias aos seus torcedores e marcou diversas gerações de atacantes.

O Fluminense está de luto. Aos 84 anos, o ex-atacante Waldo nos deixou. Ninguém fez mais gols que ele pelo Tricolor. Por 319 vezes fez a rede balançar e a torcida comemorar. Em pouco mais de 400 jogos, colecionou títulos: Carioca de 1959 e os Rio-SP de 1957 e 1960. pic.twitter.com/BCFkSZre0U — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2019