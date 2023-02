Lendas das Laranjeiras #4 - Orlando: um “Pingo de Ouro”

Mais conhecido como Orlando Pingo de Ouro, Orlando de Azevedo Viana, foi um meio-campista que vestiu a camisa de diversos clubes do Brasil, como: Náutico, Fluminense, Botafogo, Santos e Atlético-MG. Com seus míseros 1,65m de altura, foi um artilheiro nato. Era considerado um jogador hábil e inteligente, com essas características, ele se firmou como um dos maiores artilheiros do Fluminense. No Tricolor Carioca, ele marcou 184 gols em 310 jogos e conquistou o Mundial (1952), Campeonato Carioca (1946 e 1951) e Torneio Municipal (1948). Pela Seleção Brasileira, foram apenas 2 gols em 3 jogos e a conquista do Sul-Americano (1949).

Curiosamente, o pai de Orlando não queria que seus filhos fossem atletas. Porém, o ex-atleta do Fluminense foi influenciado pelos seus quatro irmãos a seguir essa carreira. Tará, seu irmão mais velho e um dos maiores jogadores do futebol pernambucano, foi quem mais o motivou a seguir este caminho de jogador profissional.

Revelado pelo Náutico em 1942, o clube de Pernambuco ofereceu o atleta ao Botafogo e Fluminense. Com a contratação para defender o clube das Laranjeiras bem avançado, o negócio entre os times quase fracassou após o Orlando sofrer uma lesão no joelho. Após levar uma junta médica para Recife, o Fluminense decidiu manter as negociações e o atacante conseguiu fechar contrato.

Orlando chegou ao Fluminense em 1945 e fez a sua estreia na vitória do Fluzão diante do América-RJ por 2 a 1 nas Laranjeiras. Nesta partida, foi registrado a presença de aproximadamente 15 mil pessoas no estádio do Tricolor Carioca.

"Naquela época, que não tinha televisão, nós tínhamos os jogadores do Rio e de São Paulo como verdadeiros ídolos. Pessoas que estavam num plano muito superior, mesmo inatingível. Tínhamos verdadeira loucura e ouvíamos os jogos pelo rádio de São Paulo e, principalmente, do Rio. Eu era Fluminense e fã do Tim e do Romeu e sonhava jogar no Rio pelo Fluminense", comentou Orlando em entrevista à Rádio Capital em 1984.

Foto: Arquivo / Fluminense

O Pingo de Ouro

O apelido “Pingo de Ouro” surgiu quando Orlando marcou 4 gols diante do Bonsucesso em um dia chuvoso. Na ocasião, o jornalista José Araújo relatou o feito em sua crônica da seguinte forma: “Parecia um pingo d’água presente em todo o gramado e brilhando como se fosse ouro”, sendo assim, o apelido “Orlando Pingo de Ouro” ganhou maior popularidade e notabilidade.

Um “timinho” vencedor

Em 1948, o Fluminense venceu o Torneio Municipal diante do Vasco. Naquela época, o clube cruzmaltino tinha a equipe que era conhecida como “Expressinho” e este elenco é considerado um dos melhores da história do Vasco da Gama. Neste torneio, Orlando foi artilheiro com 12 gols e marcou um gol de bicicleta que deu o título ao Fluzão.

Foto: Arquivo / Fluminense

Ao lado de Castilho, Píndaro, Pinheiro e Telê Santana, Orlando fez parte do elenco que ficou conhecido por “timinho”. Uma provocação dos rivais devido a muitas vitórias do Fluminense por 1 a 0 e ter um estilo muito defensivo. Com o “timinho”, o Tricolor Carioca venceu o Campeonato Carioca de 1951 (o primeiro título de um clube no Maracanã) e conquistou o Mundial em 1952, inclusive, neste torneio marcou cinco gols em sete partidas e foi responsável pelo gol do título diante do Corinthians.

"Foi Zezé que esquematizou o time. O time era defensivo, tanto que nós quase sempre ganhávamos de 1 a 0. O ponta adversário pegava a bola, nosso beque já recuava, o meio de campo fechava o funil e restava ao adversário centrar a bola. Aí nós tínhamos Castilho fabuloso. Pinheiro muito alto e os ataques morriam ali”, relatou Pingo à Rádio Capital em 1984.

Top 10 dos maiores artilheiros do Flu:

Waldo - 319 gols (1954-1961)

Fred - 199 gols (2009-2022)

Orlando Pingo de Ouro - 184 gols (1945-1953)

Hércules - 165 gols (1935-1942)

Telê - 164 gols (1950-1961)

Welfare - 161 gols (1913-1924)

Russo - 149 gols (1933-1944)

Preguinho - 128 gols (1925-1938)

Washington - 124 gols (1983-1989)

Magno Alves - 124 gols (1998-2016)

Aposentadoria

Orlando saiu do Fluminense em 1954 e transferiu-se para o Santos. Na equipe santista, ele não teve um bom rendimento e teve uma passagem repleta de lesões. Por isso, acabou transferindo-se para o Atlético-MG poucos meses depois. Pelo Galo, ajudou a acabar com o “tabu do tri” do Campeonato Mineiro quando conquistou o título em 1954 e 1955. Em 1956, acabou encerrando a sua carreira no Botafogo.

“Eu não queria, mas o Santos me ofereceu 30 mil cruzeiros. Era muito dinheiro. Fui para o Santos, mas não joguei bem. Me machuquei muito. Depois eu fui para o Atlético-MG, recebendo muito menos. Já fui pensando em negócios imobiliários”, disse Orlando à Rádio Capital em 1984.

Xodó dos Tricolores, Pingo de Ouro faleceu em 2004 e sempre que teve oportunidade frequentou as Laranjeiras.