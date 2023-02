Lendas das Laranjeiras #5 - Telê Santana: o “Fio de Esperança” do Tricolor Carioca

Telê Santana foi um dos mais importantes jogadores e treinadores do futebol Brasileiro. Como jogador atuava tanto no meio de campo quanto na ponta-direita e fez boa parte de sua carreira no Fluminense, onde marcou 163 gols em 559 partidas. No Tricolor Carioca, conquistou importantes títulos durante suas passagens como atleta e sob o comando do elenco, como: Mundial (1952), Campeonato Carioca (1951, 1959 e 1969), Taça Guanabara (1969) e Torneio Rio-São Paulo (1957 e 1960). Além de jogar e treinar no Fluminense, Telê foi jogador do Guarani, Madureira e Vasco, além de treinar o São Paulo, Seleção Brasileira, Atlético-MG e entre outros clubes.

Torcedor confesso do Fluminense, começou sua carreira ainda nas categorias de base do Fluminense sendo promovido para o time principal em 1951. No profissional, desempenhou um papel tático inédito na época sendo um “falso ponta”, é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do clube e o quinto maior artilheiro do time.

Foto: Arquivo / Fluminense

Curiosidades

Quando mais novo, o pai de Telê Santana incentivou o atleta a jogar no gol. Porém, como não tinha parte do dedo indicador, era um empecilho. Fora a questão do peso, pois com 56kg dificultava na hora de ter impacto com a bola. Em entrevista ao Jornal dos Sports em 1958, Telê relatou como foi esse momento:

“(Perdi meu dedo) numa brincadeira estúpida de apanhar foguete aceso. (Ser goleiro sendo muito magro) Doía o peito. Machucava. Era o mesmo que receber soco no pulmão.”

Nas categorias de base, Telê chegou a ser aprovado para jogar no Botafogo e chegou a jogar dois amistosos enquanto esperava o resultado dos testes no Fluminense. O seu pai foi firme em dizer para o filho deixar o Botafogo e ir para o Fluminense caso fosse chamada e isso de fato aconteceu.

“Papai estava intransigente. Dizia que eu me comprometera com o Fluminense, que, se o Fluminense havia prometido buscar-me, cumpriria a palavra”, disse em entrevista ao Jornal dos Sports em 1958.

Durante a sua passagem pelo Fluminense, o treinador Zezé Moreira colocou o Telê Santana para desempenhar o papel de “falso ponta”. Algo inédito naquela época. Ele revelou como foi o diálogo com o treinador nesta mesma entrevista ao Jornal dos Sports em 1958.

“— Na extrema, seo Zezé?!

— Aí é que eu preciso de você.

Telê não se recusa a topar a parada. Zezé fora sincero.

— Antes de mais nada, preciso de quem queira colaborar comigo.

— Estou pronto, seo Zezé.

Falava de coração aberto.”

Perguntado como foi o seu rendimento nas partidas jogando nesta posição e ele respondeu:

“Não. Nem joguei bem. Seo Zezé assegurava que eu não o decepcionaria. Fiz umas partidas falhas. Sem importância. Nem assim seo Zezé me tirou do quadro.”

Telê Santana disse que os primeiros salários no Fluminense foram fundamentais para colocar sua vida nos eixos. Ele revelou que ajudou os pais e investiu no setor imobiliário.

“Ajudei meus pais, no princípio, e depois tratei de comprar três apartamentos: na Penha, que estou usando, em Copacabana e Niterói. Além de dois terrenos em Belo Horizonte”, disse Telê em entrevista ao Jornal dos Sports em 1958.

Um "Fio de Esperança" para os tricolores

Através de uma enquete feita pelo jornalista Mário Filho, os torcedores tinham a missão de dar um apelido a Telê Santana. O nome do concurso era "Dê um slogan para Telê Santana e ganhe 5 mil cruzeiros". O escolhido pelos tricolores foi “Fio de Esperança” por ser muito magro e sempre decidir partidas com grau de dificuldade muito alto.

Top 10 dos maiores artilheiros do Flu:

Waldo - 319 gols (1954-1961)

Fred - 199 gols (2009-2022)

Orlando Pingo de Ouro - 184 gols (1945-1953)

Hércules - 165 gols (1935-1942)

Telê - 164 gols (1950-1961)

Welfare - 161 gols (1913-1924)

Russo - 149 gols (1933-1944)

Preguinho - 128 gols (1925-1938)

Washington - 124 gols (1983-1989)

Magno Alves - 124 gols (1998-2016)

Top 10 dos jogadores com mais partidas disputadas pelo Fluzão:

Castilho (697 partidas)

Pinheiro (606 partidas)

Telê (559 partidas)

Altair (551 partidas)

Escurinho (490 partidas)

Rubens Galaxe (465 partidas)

Denilson (431 partidas)

Gum (414 partidas)

9- Assis (409 partidas)

10- Waldo (403 partidas)

Aposentadoria

Após jogar no Fluminense, ele transferiu-se para o Guarani, teve uma breve passagem pelo Madureira e encerrou sua carreira no Vasco. Com isso, passou a dedicar-se à sua carreira como treinador.

Telê Santana começou treinando as categorias de base do Fluminense em 1968 e foi campeão do Campeonato Carioca. Por conta desse rendimento, subiu para o time profissional em 1969 e foi campeão estadual naquele mesmo ano. O elenco formado por ele serviu como base para o título brasileiro em 1970. No ano do título brasileiro, Telê foi contratado pelo Atlético-MG e viu o Fluminense conquistar o título diante da sua própria equipe mineira.

Foto: Arquivo / Fluminense

Em 1980, Telê Santana foi convocado para ser treinador da Seleção Brasileira e foi o treinador durante a Copa do Mundo de 1982. Durante esse ciclo, implantou uma forma de jogo que encantou tanto os torcedores brasileiros como os do resto do mundo, com um futebol bonito e envolvente, aclamado como o melhor da época. Mesmo jogando muito bem o torneio mundial, o Brasil foi eliminado pela Itália. Ao todo, foram 38 jogos durante a sua primeira passagem. Em 1986, novamente, foi convocado para ser treinador durante a Copa do Mundo daquele mesmo ano. Na Copa do Mundo de 1986, no México, buscou valorizar a experiência e montou uma equipe com jogadores remanescentes de 1982, alguns já em fim de carreira. Criticado anteriormente por não exigir muita disciplina dos jogadores, voltou mais vigilante. Porém, mesmo assim, não foi o suficiente. O Brasil perdeu a final contra a França nos pênaltis.

Em 1989, voltou ao Fluminense para a sua segunda passagem pelo clube das Laranjeiras. Entretanto, sua passagem foi muito rápida e acabou deixando o cargo após discutir com Renato Gaúcho.

Em 1990, foi contratado pelo São Paulo para a sua segunda passagem (teve um breve trabalho em 1973). No time paulista viveu seus melhores momentos como treinador e conquistou diversos títulos, como: Mundial (1992 e 1993), Libertadores (1992 e 1993), Recopa Sul-Americana (1993 e 1994), Campeonato Brasileiro (1991) e Campeonato Paulista (1991 e 1992). Em 1996, Telê acabou encerrando a sua carreira como treinador.

Em 2006, após quase 1 mês internado, Telê Santana faleceu após falência múltipla de órgãos devido a uma infecção abdominal.