Fluminense encaminha contratação de destaque do Campeonato Carioca

O Fluminense encaminhou a contratação por empréstimo do atacante Lelê, do Volta Redonda, até o fim de 2023. Atual artilheiro do Campeonato Carioca, com nove tentos, o atleta estava sendo atraindo interesse de vários clubes. Inclusive do Vaco, rival do Tricolor das Laranjeiras.

Além do Cruzmaltino, outras consultas chegaram ao jogador, que optou por ter a possibilidade de disputar a Libertadores e ficar no Rio de Janeiro. A conversa do atacante com Fred, ídolo do Flu, e o técnico Fernando Diniz também ajudou no convencimento, além de ser mais vantajosa financeiramente.

Primeira oferta foi recusada, mas a segunda foi aceita

O Flu chegou à realizar uma oferta inicial, que foi negada pelo estafe do atleta. No entanto, uma nova oferta de R$500 mil foi feita e agradou à todos. Inclusive, com opção de compra de R$4 milhões. O Vasco chegou a ter um acordo com o Itaboraí Profute.

Assim, esperava firmar um termo de compromisso para que o atleta assinasse com o clube assim que terminasse o empréstimo para o Volta Redonda,.

O Tricolor recebeu na tarde desta terça-feira o atacante e seus representantes no CT Carlos Castilho para resolver as últimas pendências. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia e SBT, via Twitter.

Carreira do jogador

O nome de batismo é Leanderson da Silva Genésio e tem 25 anos. Ele iniciou no Itaboraí Profute e está na segunda temporada no Voltasso, tendo chegado ao clube após ser observado mais de perto na Copa Rio, quando defendeu o Maricá.

Após primeiros meses, quando passou até por um período sem gols, o futuro ficou indefinido e o próprio Lelê pensou em deixar o clube, mas as partes conversaram, a diretoria passou confiança e o atacante permaneceu para 2023.

Até aqui são 57 jogos, 22 gols marcados, tendo sido um dos destaques da equipe também na Série C no ano passado – foram sete gols em 20 partidas. Antes de chegar por empréstimo na última temporada, ele teve uma breve passagem pelo Maricá, entre 2020 e 2021, marcando 15 gols em 36 jogos.