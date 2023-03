Náutico surpreende, bate São Bernardo e se classifica na Copa do Brasil

Na noite dessa quarta-feira (01), o São Bernardo recebeu o Náutico, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Os pernambucanos venceram por 1 a 0 com gol logo no início de Denilson.

Logo aos 3 minutos da primeira etapa, Souza cobrou falta perfeita para Denilson aparecer e completar de primeira para o gol.

Com a derrota parcial em casa, o Bernô foi para cima, mas acabou não conseguindo criar grande perigo, tendo sua melhor chance apenas no final da primeira etapa quando Matheus Régis invadiu a área e finalizou para fora na saída do goleiro Vagner.

No retorno do segundo tempo, Rodrigo Souza quase empatou o jogo de cabeça, mandando a bola rente a trave defendida pelo goleiro do Náutico.

Vagner foi um dos heróis da noite da classificação do Timbu, quando em duas oportunidades o goleiro salvou o empate e garantiu a classificação da equipe pernambucana.

Na primeira, Matheus Régis finalizou forte cruzado para a boa defesa dele. Já na segunda, o experiente Rafael Vaz encheu o pé de longa distância e obrigou Vagner a fazer milagre.

Classificado

Com o resultado de 1 a 0, o Náutico se classificou para a próxima fase, onde encara o Vila Nova-GO.