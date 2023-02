Em clássico disputado, Cruzeiro e Atlético-MG ficam no empate pelo Mineiro

Pela quinta rodada do Campeonato Mineiro,, Cruzeiro e Atlético-MG protagonizaram um grande clássico noite desta segunda-feira (13), no Independência. A partida terminou empatada em 1 a 1. O Cabuloso saiu na frente com Bruno Rodrigues, e o galo empatou em um belo gol de Hulk.

Se não tivemos uma chuva de gols durante a partida, é possível dizer que tivemos uma chuva de objetos arremessados no campo e também de faltas marcadas.

Como todo clássico, foi um jogo brigado, com discussões e entradas duras. As duas esquipes jogaram muito bem e cada uma teve seus momentos de superioridade durante a partida.

Clássico é clássico

O jogo começou com a cara de um clássico, com muitas disputas físicas e entradas fortes. Já no comecinho, o árbitro teve de parar o jogo por alguns instantes para recolher copos e outros objetos que foram arremessados para dentro do campo.

Em 20 minutos de jogo, nenhuma das equipes havia dado um chute no gol. A bola mudava de pé a cada momento, mas quem buscava mais a troca de passes era o Galo.

Os alvinegros ficaram perto de abrir o placar aos 30 minutos com Patrick, após uma boa triangulação no ataque, que resultou em um chute de primeira do meia, mas que acabou subindo demais.

Aos 39 o gol quase saiu, Paulinho cruzou na segunda trave e Jemerson devolveu para pequena área. Quem chegava de trás era Patrick, que cabeceou para fora.

O Cruzeiro ficou pouco com a bola. A equipe adotava uma postura mais defensiva, mas quando tinha a pelota, trabalhavam de forma vertical, com poucos passes, mas ofensivos. A Raposa segurava bem às chegadas do Galo,

O Atlético foi quem mais ficou perto da área adversária. A equipe teve vários escanteios, mas as cobranças não foram tão perigosas.

Já nos acréscimos, a Raposa trouxe muito perigo e fez o goleiro Everson trabalhar. Após uma boa troca de passes da Celeste, Nikão recebe na direita, no bico da grande área, corta para dentro e chuta forte, a bola bate na rede pelo lado de fora, mas o goleirão estava nela.

Gols e muitas faltas

Logo aos 10 minutos do segundo tempo o Galo marcou com Edenilson, mas o lance foi anulado por impedimento de Patrick, que recebeu em posição adiantada, driblou o goleiro e tocou para Ed.

O gol veio aos 16, após uma cobrança de escanteio dos alvinegros que gerou um contra-ataque mortal da Raposa. Pedrinho vacila e Wesley toma a bola dele e parte em velocidade, o garoto dá um lindo passe enfiado para Bruno Rodrigues, que dribla Everson e fica com o gol aberto para finalizar.

O gol do meu 9! ⚽️



E tem gente caída no chão até agora. 😂



🔷 #CRUxCAM | 1-0 🔷#NosGramadosDeMinasGerais

Após o gol, o jogo ficou um tempo paralisado por conta de uma bomba que teria sido atirada próxima ao gol de Rafael Cabral. Houve também muita discussão por causa de uma segunda bola que estava em campo no momento em que surge a jogada do gol, mas ocorreu tudo normal, segundo árbitro.

O Cruzeiro melhorou na metade do segundo tempo, com a vantagem, a equipe recebeu uma injeção de ânimo.

O empate do Galo veio aos 36, em uma cobrança de falta de Hulk, que a princípio era despretensiosa, próxima à bandeira do escanteio. O atacante soltou uma bomba e acertou o ângulo.

Pé na forma e mais um golaço de falta do homi! 🫶🐔

Após o gol a partida foi parada novamente por causa de bombas, desta vez, uma caiu perto da área técnica do Cruzeiro, quase no pé de Pezzolano.

Ao final da partida, o jogo ficou mais disputado ainda, com as duas equipes buscando o gol, mas ficou por isso mesmo.

E agora?

Com o empate, o Cruzeiro continua em uma situação desfavorável, na terceira posição do grupo C, com 5 pontos. A equipe viaja no sábado (18) para enfrentar o Villa Nova, no Castor Cifuentes.

Já o Atlético segue isolado na liderança do grupo A, mas perde o 100% de aproveitamento. O Galo tem 13 pontos. E recebe a Patrocinense também no sábado, no Independência.