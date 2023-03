Eduardo vibra com números pelo Sport, mas pede ainda mais ‘foco e pé no chão’

O Sport vive grande fase. Mas para seguir com o bom momento quer justamente manter os pés no chão e ter ainda mais foco nos compromissos que tem pela frente. É esse o pensamento do lateral-direito Eduardo.

Vivendo boa fase dentro de campo, Eduardo embalou dez compromissos seguidos com vitória pelo Leão. As últimas quatro, aliás, sem sofrer gols. “Feliz com meu momento, mas principalmente com o nosso desempenho coletivo nas partidas e durante as semanas de preparação. Buscamos sempre evolução, esse é nosso foco. Acho que mais uma vez merecemos vencer, fomos superiores. Mas é muito mais foco e pé no chão, pois é só o começo da temporada e sabemos disso”, afirmou o camisa 2.

O Sport agora tem mais dois compromissos como mandante. Primeiro recebe o Sergipe nesta quarta-feira, pela Copa do Nordeste, enquanto no fim de semana vai medir forças com o Santa Cruz, no clássico pelo Pernambucano. Eduardo quer pensamento jogo a jogo. “Não adianta pensar lá na frente. É se dedicar mais uma vez nos treinamentos até nosso próximo compromisso. Foco é total no Sergipe pois queremos essa vitória pela Copa do Nordeste. Como eu falei, é seguir trabalhando com humildade e sabedoria”, finalizou o lateral-direito do Leão.

O compromisso entre Sport e Sergipe está confirmado para as 21h30 de quarta, na Ilha do Retiro.