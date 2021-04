Animado após vitória em clássico, Sport tenta manter chances de classificação contra Ceará

O peso de conquistar a primeira vitória no Nordestão – ainda que tardiamente – foi retirado após a vitória no fim diante do rival Santa Cruz no Clássico das Multidões. Mas a situação do Sport na competição regional ainda segue complicada. Sem depender das próprias forças, o rubro-negro pernambucano precisa superar o Ceará para manter vivas as chances de classificação às quartas de final. A partida será disputada às 16 horas deste sábado (3) no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, a Ilha do Retiro, no Recife/PE, válida pela sétima e penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2021.

Com a vitória sobre o Santa Cruz, a equipe da Praça da Bandeira está no sétimo lugar do Grupo B, com cinco pontos somados. Para avançar, precisa vencer as duas rodadas restantes e torcer por tropeços de três dos cinco concorrentes diretos (CSA, Vitória, ABC, Salgueiro e Altos). Por outro lado, o Alvinegro de Porangabuçu vem de vitória sobre o CSA, segue invicto no torneio e ocupa o terceiro posto do Grupo A, com dez pontos. A equipe garantir vaga nas fases eliminatórias neste fim de semana, mas vai precisar vencer e torcer por três das seguintes situações: derrota do Sampaio Corrêa e tropeços de Treze, Confiança e 4 de Julho.

Além da importância do clássico nordestino, o escrete rubro-negro traz uma sequência positiva diante do Vozão quando atua no Recife. O Sport não perde para o Ceará na capital pernambucana desde 1993. São sete jogos nos últimos 28 anos, com sete triunfos leoninos.

É HOJE, MACHO! EU IA DORMI MAS JÁ TO COM TIKTOK ABERTO PRA ACOMPANHAR ESSE EVENTO! @sportrecife X @CearaSC 16H AO VIVO E DE GRAÇA NO TIKTOK! pic.twitter.com/NPyREQ9nXF — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 3, 2021

Sport

Um revés pode colocar mais um campeonato a perder, após ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil diante da Juazeirense. Mas o ânimo após a primeira vitória, diante do Santa Cruz e na casa do rival motivou o Sport a seguir em busca da classificação. E, se a matemática oferece possibilidades de avançar, a equipe vai em busca da vaga.

O técnico Jair Ventura não vai poder contar com o zagueiro Rafael Thyere, expulso no clássico. Além do defensor, o goleiro Carlos Eduardo, o meia João Igor e os atacantes Marquinhos e Leandro Barcia estão no departamento médico e também não jogam. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Júnior Tavares e o zagueiro Iago Maidana estão recuperados, mas ambos devem ficar no banco de reservas por conta do pouco tempo entre a saída do DM e o jogo deste fim de semana. O volante Ronaldo Henrique e o atacante Santiago Tréllez voltam de suspensão e também são opções. Chico deve formar a dupla de zaga com Adryelson, Ronaldo Henrique e Betinho disputam uma vaga no meio e Jonas Toró deve iniciar a partida como titular no ataque e, com isso, Maxwell tende a ficar no banco de reservas.

Ceará

Embora a invencibilidade seja importante e o time carrega uma longa sequência positiva de resultados no torneio regional por não ser derrotado na edição de 2020, quando conquistou o bicampeonato, a importância da liderança do Grupo A é considerada como objetivo do Ceará a ser alcançado nesta fase de grupos. Vencer o Sport fora de casa, encerrar essa longa sequência e ainda poder garantir vaga nas quartas de final com antecedência é o objetivo do time neste fim de semana.

O técnico Guto Ferreira deve manter a base que enfrentou e venceu o CSA por 2 a 0 na última rodada. As principais dúvidas são na lateral-direita com Gabriel Dias ou Eduardo e na referência do ataque, com Cléber e Felipe Vizeu em busca de uma vaga. De volta ao clube, Lima pode ser titular no meio ou Saulo Mineiro pode ser mantido na formação inicial. O comandante alvinegro também tem muitos desfalques. O volante Fabinho está com virose, o atacante Jael ainda se recupera de estiramento muscular e o atacante Vítor Jacaré segue recuperação de procedimento cirúrgico. O atacante Rick cumpre suspensão pela expulsão na última rodada, enquanto o volante William Oliveira, o meia Fernando Sobral e o atacante Yony González seguem em recuperação do novo coronavírus.

Rumo ao nosso próximo desafio! ✈️ Recife!



📸 Fausto Filho / Ceará SC#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/Xs82SqPlv8 — Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 2, 2021

Ficha técnica Sport x Ceará – Copa do Nordeste 2021, rodada #7

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, a Ilha do Retiro, no Recife/FE – 16 horas deste sábado (3)

Sport – Luan Polli; Patric, Chico (Iago Maidana), Adryelson e Sander; Marcão Silva, Betinho (Ronaldo Henrique) e Thiago Neves; Neílton, Jonas Toró e Mikael. Técnico: Jair Ventura.

Ceará – Richard; Gabriel Dias (Eduardo), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Oliveira; Mendoza, Vinícius e Lima (Saulo Mineiro); Cléber (Felipe Vizeu). Técnico: Guto Ferreira.

Arbitragem – Diego Pombo Lopez (CBF/BA), auxiliado por Edevan de Oliveira Pereira (CBF/BA) e por Paulo de Tarso Bregalda Gussen (CBF/BA), com César Pereira Leite (CBF/PE) como quarto árbitro