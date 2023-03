Dominante: Sport vence Náutico nos Aflitos pela Copa do Nordeste

Na tarde deste sábado pela sexta rodada da Copa do Nordeste, foi realizado o clássico dos clássicos, no Estádio dos Aflitos. Partida em que a equipe visitante do Sport Recife saiu com a vitória pelo placar de 2 a 0.



Os primeiros 45 minutos do primeiro tempo só a equipe do Sport jogou, não dando espaço para o adversário e com o time totalmente no campo de ataque, o goleiro do Náutico encaminhou-se para ser o grande destaque. Com excelentes defesas, Vagner foi o responsável para o placar ter terminado em 0 a 0 na primeira etapa. A melhor chance de gol surgiu no apagar das luzes da primeira etapa. Jorginho teve a chance de abrir o placar, mas finalizou ao lado do gol do Náutico, tendo sido essa a melhor chance da equipe do Sport Recife.

Na segunda etapa o jogo seguiu da mesma forma. Sport com a total posse de bola, indo para cima do time adversário e o Náutico apenas se defendendo. A grande diferença dessa segunda etapa, foi que finalmente o gol saiu. Ronaldo Henrique achou Fabinho na área do Náutico, conseguiu lançar para o volante que, de cabeça, abriu o placar no Estádio dos Aflitos. Logo após, o Timbu teve a sua chance de empatar o jogo em cobrança de falta, mas Renan fez a defesa.

Já no último lance da partida, Luciano Juba sacramenta a vitória da equipe do Sport Recife, após o meia receber excelente passe de Fábio Matheus e fazer um belo gol ao encobrir o goleiro Vagner e decretando a vitória do Leão da ilha na segunda partida do ano no clássico dos Clássicos, sendo essa vitória na Copa do Nordeste.

Extracampo

No segundo duelo do ano do Clássico dos Clássicos, as polêmicas formaram o tempero desse enredo de confusões, antes mesmo da partida rolar. Minutos antes de começar, ainda era incerto se o jogo seria com as duas torcidas ou de torcida única após decisão do Stjd. Já no fim do jogo, a torcida do Timbu arremessou copos, tênis e de mais objetoso no campo. Paralizando assim a partida por alguns minutos, após várias pedidas de jogadores do time da casa que não foram atendidas.

Próximos Jogos

O Sport Recife recebe o Sergipe, na quarta-feira (8), às 21h30, na Ilha do Retiro, também pela Copa do Nordeste. Já o Náutico recebe a equipe do Vila Nova,, na próxima quinta-feira (9), às 21h30, pela Copa do Brasil.