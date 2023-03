Ruy comemora virada nos acréscimos, elogia grupo do Concórdia e mira classificação no Catarinense

Titular do Concórdia na vitória sobre o Marcílio Dias, no último sábado (4), o meia Ruy comemora o triunfo fora de casa. De virada e com gol nos acréscimos, o Galo do Oeste superou o Marinheiro por 2 a 1. O resultado aproximou o time da classificação às quartas de final do Campeonato Catarinense.

“Foi uma vitória muito importante. Conseguimos virar o placar e mostrar a nossa capacidade de reação. Com certeza é um resultado que eleva o moral do grupo. Feliz por poder iniciar a partida e ajudar a equipe”, destacou o jogador.

Ruy também projeta o último desafio do CAC na primeira fase do estadual. O Concórdia recebe o Joinville no próximo sábado (11), às 16h30, em partida que vale a classificação aos mata-matas do Catarinense.

“As expectativas são as melhores possíveis. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas o grupo chega muito motivado em busca da classificação. Agora é trabalhar ao longo da semana, alinhar a melhor estratégia com a comissão, para fazermos uma grande partida diante do nosso torcedor”, finalizou.